Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır?

ETİK TARTIŞMALAR

Ghibli tarzı görsellerin hızla popülerleşmesi, bazı etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Hayao Miyazaki, yapay zekanın bu şekilde kullanılmasını "yaşamın kendisine bir hakaret" olarak nitelendiriyor. Ayrıca, telif hakkı ihlalleri ve orijinal sanatçıların hakları konusunda da endişeler bulunuyor.



