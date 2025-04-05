Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır?

​Son günlerde, yapay zeka destekli araçların etkisiyle Studio Ghibli tarzı görseller büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle ChatGPT'nin görsel üretim özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını veya sahnelerini Ghibli'nin ikonik estetiğiyle dönüştürmelerine olanak tanıyor. Peki, ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır?

Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır? - 1

"ChatGPT Ghibli filtresi," genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel veya stil filtresine atıfta bulunan bir terimdir. Studio Ghibli, Hayao Miyazaki'nin öncülüğünde, el çizimi animasyonları ve detaylı atmosferleriyle tanınan bir Japon film stüdyosudur.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır? - 2

Ghibli tarzı görseller, pastel renk paletleri, yumuşak dokular ve doğayla iç içe sahnelerle karakterizedir. Yapay zeka araçları sayesinde, kullanıcılar bu estetiği kendi görsellerine uygulayabiliyor.

Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır? - 3

GHİBLİ FİLTRESİ NASIL YAPILIR?

OpenAI'nin ChatGPT'ye entegre ettiği görsel üretim aracı sayesinde, kullanıcılar şu adımları izleyerek Ghibli tarzı görseller oluşturabiliyor:​

Görsel Yükleme: Dönüştürmek istediğiniz bir fotoğrafı ChatGPT'ye yükleyin.​

Komut Verme: "Bu görseli Studio Ghibli tarzında yorumla" gibi bir komut girin.​


Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır? - 4

Detaylandırma: Renk paleti, arka plan ve karakter detayları hakkında ek açıklamalar yapın.​

Bu işlemler sonucunda, yüklediğiniz görsel Ghibli'nin benzersiz estetiğiyle yeniden tasarlanır.

Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır? - 5

ETİK TARTIŞMALAR

Ghibli tarzı görsellerin hızla popülerleşmesi, bazı etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Hayao Miyazaki, yapay zekanın bu şekilde kullanılmasını "yaşamın kendisine bir hakaret" olarak nitelendiriyor. Ayrıca, telif hakkı ihlalleri ve orijinal sanatçıların hakları konusunda da endişeler bulunuyor.

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