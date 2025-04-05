Ghibli tarzı akımın yükselişi: ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır?
Son günlerde, yapay zeka destekli araçların etkisiyle Studio Ghibli tarzı görseller büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle ChatGPT'nin görsel üretim özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını veya sahnelerini Ghibli'nin ikonik estetiğiyle dönüştürmelerine olanak tanıyor. Peki, ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır?
"ChatGPT Ghibli filtresi," genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel veya stil filtresine atıfta bulunan bir terimdir. Studio Ghibli, Hayao Miyazaki'nin öncülüğünde, el çizimi animasyonları ve detaylı atmosferleriyle tanınan bir Japon film stüdyosudur.