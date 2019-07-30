‘Giyilebilir klima’ satışa sunuldu
ntv.com.tr
Japonya'da inovatif ürünleri geliştirmek ve yatırım sağlamak amacıyla oluşturulan First Flight platformunda yer alan 'giyilebilir klima' Reon Pocket, Sony'nin de desteğiyle satışa sunuldu.
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Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklık ortalamaları, bilim insanlarını serinlemek için klima dışında yeni çözümler üretmeye itti.
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2İnovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformunda ortaya çıkan ve Japon teknoloji devi Sony'nin fonlandığı 'Reon Pocket' isimli ürün, kullanıcılara ‘giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.
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Özel olarak üretilen giyeceklere yerleştirilen Reon Pocket, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor.
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Tam şarjda 24 saat iklimlendirme deneyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.
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5Giyilebilir klima, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile yönetiliyor.
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117 dolarlık fiyat etiketiyle karşımıza çıkan giyilebilir klimalar, şimdilik sadece Japonya’da satılıyor.
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7Japonya'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle geçen hafta 11 kişinin öldüğü, 5 bin 664 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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8Ürünün dünya genelinde satışa çıkacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.