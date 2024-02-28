Giyilebilir yapay zeka teknolojisinde yeni dönem: AI Pin nedir?
Akıllı cihazların en önemli unsurlarından ekranı ortadan kaldıran, kullanıcıya yapay zekanın gücünü sürekli yanında tutma fırsatı sunan Ai Pin, Mobil Dünya Kongresi'nde ilgi odağı oldu. Sesli etkileşim ve cihazdan yansıyan lazerle ekrana dönüşen elin hareket ettirilmesiyle kullanılan Ai Pin, kullanıcısına hemen her konuda akıllı asistanlık yapıyor.
Kullanıcıya yapay zekanın gücünü sürekli yanında tutma fırsatı sunan giyilebilir bilgisayar Ai Pin, kullanıcılarla buluşmaya gün sayıyor.
Bir start up olan Humane'ın geliştirdiği yapay zeka (AI) destekli Ai Pin, İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) 100 bine yakın ziyaretçinin en fazla ilgi gösterdiği ürünlerden oldu.
Ai Pin ekibi, etkinlikte ürünün yeteneklerini gösterip, sorulara yanıt verdi.