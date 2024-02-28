Giyilebilir yapay zeka teknolojisinde yeni dönem: AI Pin nedir?

GÜNEY KORE'NİN TELEKOM DEVİYLE İŞBİRLİĞİ

Humane ve Güney Kore'nin en büyük mobil telekomünikasyon şirketi SK Telecom (SKT), Ai Pin ve tescilli Ai odaklı işletim sistemi CosmOS için ortaklığa gitti.

Stratejik bir yatırım fırsatının parçası olan bu ortaklık, SKT'nin Güney Kore'de Ai Pin için özel telekom sağlayıcısı olmasını sağlayacak ve Humane'in çığır açan AI teknolojisini SKT'nin gelişmiş mobil ağlar, IoT, Bulut, AI ve 5G teknolojilerindeki uzmanlığıyla birleştirecek. Ai Pin'in yanı sıra her iki şirket, Humane'in CosmOS'unu lisanslamayı araştıracak ve taşıyıcılar ile OEM'ler arasında tamamen yeni bir işletim modeli oluşturacak.

Ai Pin'in çığır açan form faktörü ve CosmOS platformu ile Humane ve SKT, pazar erişimini genişletmeye, üçüncü taraf hizmetleri için bir ekosistemi teşvik etmeye ve yapay zeka tarafından etkinleştirilen yeni kullanıcı deneyimleri geliştirmeye odaklanarak tüketiciler için yapay zekayı dönüştürmeyi hedefliyor.