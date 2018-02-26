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Giza Piramidi'nin bir gizemi daha çözüldü

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Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha mercek altına alındı ve yapı ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

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    Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde. 

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    Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı.

    Sarı olarak bildiğimiz Giza'nın gerçek rengi ortaya çıktı. 

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    Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitin ilk inşa edildiğinde beyaz renkte olduğu saptandı.

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    'The Nile: Egypt’s Greatest River' (Nil: Mısır’ın En Büyük Nehri) belgeselinde tarihçi Bettany Hughes, ilk inşa edildiği dönemde piramitlerin saf beyaz olduğunu ortaya çıkardı.

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    Merer, Nil Nehri boyunca beyaz kalker taşı blokların nasıl taşındığını anlattığı günlükte, taşların taşınması sürecinin bir gün sürdüğünü yazdı.
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    Piramit 4 bin 500 yıl önce Mısır firavunu Kral Khufu döneminde inşa edilmişti.
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    Geçtiğimiz yıllarda piramit üzerinde araştırmalar yapan başka bir ekip radyografi taramalar sonucu antik yapıda daha önce bilinmeyen iki gizli bölme olduğunu ortaya çıkarmıştı.
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    Giza Piramitleri'ni araştıran 'ScanPyramids' takımı, piramitteki boşluklardan birinin, piramitin kuzeye bakan bölümünde, diğerinin ise kuzeydoğusunda olduğunu tespit etmişti.
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