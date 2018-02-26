Giza Piramidi'nin bir gizemi daha çözüldü
ntv.com.tr
Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha mercek altına alındı ve yapı ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.
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Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde.
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Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı.
Sarı olarak bildiğimiz Giza'nın gerçek rengi ortaya çıktı.
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Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitin ilk inşa edildiğinde beyaz renkte olduğu saptandı.
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'The Nile: Egypt’s Greatest River' (Nil: Mısır’ın En Büyük Nehri) belgeselinde tarihçi Bettany Hughes, ilk inşa edildiği dönemde piramitlerin saf beyaz olduğunu ortaya çıkardı.
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5Merer, Nil Nehri boyunca beyaz kalker taşı blokların nasıl taşındığını anlattığı günlükte, taşların taşınması sürecinin bir gün sürdüğünü yazdı.
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6Piramit 4 bin 500 yıl önce Mısır firavunu Kral Khufu döneminde inşa edilmişti.
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7Geçtiğimiz yıllarda piramit üzerinde araştırmalar yapan başka bir ekip radyografi taramalar sonucu antik yapıda daha önce bilinmeyen iki gizli bölme olduğunu ortaya çıkarmıştı.
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8Giza Piramitleri'ni araştıran 'ScanPyramids' takımı, piramitteki boşluklardan birinin, piramitin kuzeye bakan bölümünde, diğerinin ise kuzeydoğusunda olduğunu tespit etmişti.