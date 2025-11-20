Gizemli kuyruklu yıldız Mars'tan da görüntülendi. 19 Aralık'ta dünyaya yaklaşacak
20.11.2025 09:31
Son Güncelleme: 20.11.2025 09:33
İHA
NASA, Güneş Sistemi’ne uzaydan giren gizemli kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ın yeni görüntülerini paylaştı. Cismin en net görüntülerinin Mars'tan çekildiği bildirildi.
12 FARKLI TELESKOPTAN ELDE EDİLDİ
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), 1 Temmuz 2025'te keşfedilen ve Güneş Sistemi’ne yıldızlararası uzaydan giren ender gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait yeni görüntüleri yayınladı.
NASA’dan yapılan açıklamada, görüntülerin kuruma ait 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği belirtilerek, "Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimleri de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacak" denildi.
EN NET GÖRÜNTÜLER MARS'TAN ÇEKİLDİ
3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en yakın görüntülerinin NASA’nın Mars'taki gözlem araçları tarafından çekildiği aktarılarak, "3I/ATLAS, bu sonbaharın başlarında Mars'ın 30 milyon kilometre yakınından geçti ve 3 NASA uzay aracı tarafından gözlemlendi" denildi.
Bu gözlemler sayesinde bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yapısını anlamalarına yardımcı olacak morötesi görüntüler elde ettiği kaydedildi.
İLK KEZ BU KADAR NET GÖRÜLDÜ
3I/ATLAS kuyruklu yıldızının NASA’nın Güneş’e çok yakın bölgeleri gözlemleme kabiliyetine sahip misyonları tarafından da görüntülendiği vurgulanan açıklamada, "Binlerce kuyruklu yıldız keşfedip incelemiş olmasına rağmen, NASA’nın Güneş fiziği misyonları başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi ilk kez bu kadar net biçimde gözlemlemiş oldu" ifadelerine yer verildi.
NASA’nın Güneş Sistemi boyunca uzanan asteroitleri incelemek üzere yörüngede bulunan uzay araçlarının da 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının görüntülerini elde ettiği belirtilen açıklamada, "Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yörüngesini daha hassas biçimde belirlemesine yardımcı olacak" denildi.
19 ARALIK'TA DÜNYA'YA EN YAKIN GEÇİŞİ YAPACAK
3I/ATLAS, Temmuz 2025’te keşfedildiğinde büyük ses getirmişti. Şimdi ise Güneş Sistemi içindeki en kritik geçiş noktasında. Cisim, 21 Ekim’de Dünya’dan bakıldığında Güneş’in arkasına geçti ve 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktasına ulaştı.
Gizemli ziyaretçi üzerindeki dikkat, oldukça yoğun ve görünürlükten çıkana kadar da böyle devam edecek.
Ancak yer tabanlı gözlemler için en iyi fırsat henüz gelmedi. 3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın geçişini yapacak ve yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek.
BİLİM İNSANLARI TARTIŞMA İÇİNDE
NASA ve çoğu bilim insanı, 3I/ATLAS’ın yalnızca doğal bir kuyruklu yıldız olduğu görüşünü sürdürüyor.
Ancak cismin “anti-kuyruk” geliştirmesi, aşırı renk değişimleri ve devasa gaz bulutu gibi benzersiz özellikleri tartışmaları canlı tutuyor.
Son aylarda, sosyal medyada bazı kullanıcılar 3I/ATLAS’ın “dünya dışı bir araç” olabileceğine dair spekülasyonlarda bulundu.
Elon Musk dahil bazı ünlü isimlerin bu yorumları gündemi daha da alevlendirdi. Uzmanlar ise, gerçeklerin ancak açık veri paylaşımı ile ortaya çıkacağını vurguluyor.
NASA ve çoğu bilim insanı, 3I/ATLAS’ın yalnızca doğal bir kuyruklu yıldız olduğu görüşünü sürdürüyor. Ancak cismin “anti-kuyruk” geliştirmesi, aşırı renk değişimleri ve devasa gaz bulutu gibi benzersiz özellikleri tartışmaları canlı tutuyor.
Cismin uzaylı araç olduğuna yönelik iddialar da vardı.
Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb’e göre, “3I/ATLAS” adı verilen bu cisim, aynı zamanda nadir görülen ters bir yörüngede ilerliyor. Loeb, geliştirdiği “Loeb Ölçeği” ile cismin uzay gemisi olma ihtimalini 10 üzerinden 6 olarak değerlendirdi.