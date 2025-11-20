Gizemli kuyruklu yıldız Mars'tan da görüntülendi. 19 Aralık'ta dünyaya yaklaşacak

3I/ATLAS kuyruklu yıldızının NASA’nın Güneş’e çok yakın bölgeleri gözlemleme kabiliyetine sahip misyonları tarafından da görüntülendiği vurgulanan açıklamada, "Binlerce kuyruklu yıldız keşfedip incelemiş olmasına rağmen, NASA’nın Güneş fiziği misyonları başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi ilk kez bu kadar net biçimde gözlemlemiş oldu" ifadelerine yer verildi.

NASA’nın Güneş Sistemi boyunca uzanan asteroitleri incelemek üzere yörüngede bulunan uzay araçlarının da 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının görüntülerini elde ettiği belirtilen açıklamada, "Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yörüngesini daha hassas biçimde belirlemesine yardımcı olacak" denildi.