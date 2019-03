'Gizemli ülke'den ilginç kareler (Kuzey Kore'de yaşam)

1964 doğumlu Eric Lafforgue, dünyanın birçok yerinde fotoğraf çekti. Özellikle Afrika'da zamanının çoğunu geçiren sanatçının çektiği fotoğraflar The National Geographic, Geo, The CNN Traveller, BBC, The Blue Planet gibi dünyaca ünlü dergilerde kullanılmaya başlandı.