'Gizemli ülke'den ilginç kareler (Kuzey Kore'de yaşam)

1 ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. Bu buluşmanın ardından 'gizemli ülke' olarak da anılan Kuzey Kore bir kez daha gündeme geldi.

2 Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue, dışarıya kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılan Kuzey Kore'deki gündelik yaşamı fotoğraflayabilen sınırlı kişilerden biri. Kuzey Kore'de çektiği resimleri sosyal medya hesabından paylaşan Lafforgue, ülkedeki gündelik yaşamı gözler önüne serdi

3 1964 doğumlu Eric Lafforgue, dünyanın birçok yerinde fotoğraf çekti. Özellikle Afrika'da zamanının çoğunu geçiren sanatçının çektiği fotoğraflar The National Geographic, Geo, The CNN Traveller, BBC, The Blue Planet gibi dünyaca ünlü dergilerde kullanılmaya başlandı.

4 Lafforgue, dışarıya kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılan Kuzey Kore'deki gündelik yaşamı fotoğraflayabilen sınırlı kişilerden biri.

5 Kuzey Kore'de çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Lafforgue, ülkedeki gündelik yaşamı gözler önüne serdi.

6 Kore II. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1910-1945 yılları arasında yaşanan Japon işgalinin sona ermesinin ardından ülkeye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinin ayrı bölgelerden çıkartma yapması ve sonucunda kuzeyin komünist rejimi benimseyip güneyin de kapitalizmi benimsemesinin ardından, özellikle de Kore Savaşı sonucunda Kuzey ve Güney Kore olmak üzere ikiye bölündü.

7 Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 1948 yılında otoriter ve sosyalist bir hükümet kurmuştu. 1994 yılında Kuzey Kore'nin ilk lideri olan Kim Il Sung'un ölümünden sonra, ülkeyi oğlu Kim Jong-il yönetmeye başladı.

8 17 Aralık 2011 tarihinde ülkenin 70 yaşındaki lideri Kim Jong-il öldüğünde yönetim halka oğlu ve liderin varisi Kim Jong-un etrafında toplanma çağrısı yaptı. Kuzey Kore diğer komünist ülkelere göre daha kapalı bir rejim görünümündedir.

9 Ülkenin güneyinde Güney Kore, kuzeyinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya, doğusunda ise Japon Denizi bulunur.

10 Kuzey Kore'de insan hakları durumunu değerlendirmek ülkenin dışa kapalı doğası nedeniyle zordur.

11 Hükümet yabancıların ülkeye girişini sınırlandırmıştır. Buna rağmen Kuzey Kore her yıl, bin beş yüz kadarı batılı ülkelerden olmak üzere üç yüz bin turist tarafından ziyaret edilmektedir.

12 Turistlerin büyük çoğunluğu Kŭmgangsan dağlarında bulunur ve çok küçük bir bölümü Pyongyang'ı ziyaret etmekte.

13 Stratejik açıdan önemli olan DPRK (Democratic People's Republic of Korea) otoritelerinin resmî bildirilerine göre yabancılara sadece ülkenin belli bölgeleri için izin veriliyor.

14 DPRK hükumetine göre ülkede insan hakkı ihlali yaşanmamaktadır ve DPRK'daki sosyalist sistem dolayısı ile insanlar özgürce seçimlerini yapıp maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.





15 Kuzey Kore'de internet erişimi de oldukça sınırlı.

16 Yalnızca elit kesimden ve bilim adamlarından oluşan bir avuç insan tarafından kullanılıyor.

17 Onun yerine, "Kwangmyong" adında korunaklı ve "Kore Bilgi İşlem Merkezi" tarafından izlenen internet ağına sahip bir yerden, sadece izin verilen internet sitelerine erişim sağlanabiliyor.

18 İşte Kuzey Kore'deki gündelik yaşamı gözler önüne seren sosyal medyada yer bulan kareler...

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