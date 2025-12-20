Gizemli yıldızlararası ziyaretçi Dünya'nın yakınından geçti

BİLİM NE DİYOR?

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bilim insanlarının “kuyruklu yıldız” olarak tanımladığı 3I/ATLAS’ın aslında bir uzaylı aracı olabileceğini öne sürüyor.

Ancak viral olan teorilerin aksine, 3I/ATLAS'a ilişkin NASA ve bağımsız astronomların da katıldığı bilimsel sonuç oldukça net. Resmi adı C/2025 N1 (ATLAS) olan ve Güneş Sistemi’ne giren üçüncü doğrulanmış yıldızlararası cisim olduğu için 3I numarasını alan bu cisim, doğal bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanıyor.

Dünya genelindeki birçok gözlemevi, cismin geçişini bağımsız olarak gözlemledi ve elde edilen veriler de bu tabloyu destekledi.

NASA’nın paylaştığı bilgilerde, 3I/ATLAS’ın ısınmaya bağlı olarak gaz ve toz salımı yaptığı, yani tipik bir kuyruklu yıldız davranışı sergilediği belirtiliyor. Gözlemlerde herhangi bir “teknolojik iz”e dair bulguya rastlanmadığı açıkça ifade ediliyor.