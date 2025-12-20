Gizemli yıldızlararası ziyaretçi Dünya'nın yakınından geçti
20.12.2025 02:08
AA
Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS" adlı kuyruklu yıldız, Dünya'ya en yakın konumundan geçti.
Güneş Sistemi’ne giren üçüncü doğrulanmış yıldızlararası cisim olduğu için 3I/ATLAS ismini alan kuyruklu yıldız, adeta Dünya'nın kapısından geçti.
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre kuyruklu yıldız, 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 11.30 itibarıyla Dünya'ya 270 milyon kilometre kadar yaklaştı. Böylece yer küreye en yakın konumuna ulaşan 3I/ATLAS yoluna devam etti.
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), sosyal medya hesabından kuyruklu yıldızın görselleriyle birlikte "Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişi yaptı." paylaşımı yaptı.
3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti.
Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.
BİLİM NE DİYOR?
Bazı sosyal medya kullanıcıları, bilim insanlarının “kuyruklu yıldız” olarak tanımladığı 3I/ATLAS’ın aslında bir uzaylı aracı olabileceğini öne sürüyor.
Ancak viral olan teorilerin aksine, 3I/ATLAS'a ilişkin NASA ve bağımsız astronomların da katıldığı bilimsel sonuç oldukça net. Resmi adı C/2025 N1 (ATLAS) olan ve Güneş Sistemi’ne giren üçüncü doğrulanmış yıldızlararası cisim olduğu için 3I numarasını alan bu cisim, doğal bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanıyor.
Dünya genelindeki birçok gözlemevi, cismin geçişini bağımsız olarak gözlemledi ve elde edilen veriler de bu tabloyu destekledi.
NASA’nın paylaştığı bilgilerde, 3I/ATLAS’ın ısınmaya bağlı olarak gaz ve toz salımı yaptığı, yani tipik bir kuyruklu yıldız davranışı sergilediği belirtiliyor. Gözlemlerde herhangi bir “teknolojik iz”e dair bulguya rastlanmadığı açıkça ifade ediliyor.