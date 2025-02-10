Gizli bir tehlikesi var: Kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor

DİJİTAL STRESİN KALBE ETKİSİ

Aşırı dijital cihaz kullanımı, "dijital stres" olarak tanımlanan yeni bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. Sürekli bildirimler almak, iş e-postalarına yetişmek ve sosyal medyada aktif olmak, bireylerde stres seviyelerini artırıyor. Bu durum, vücutta kortizol seviyelerinin yükselmesine yol açarak kalp atış hızını ve kan basıncını artırıyor. Kronik stres ise uzun vadede kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor.



Sosyal medyanın insanları birbirine bağlamak yerine, kaygı ve kopukluk hissi yaratabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür duygusal sıkıntıların uzun vadede kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğine vurgu yapıyor.





