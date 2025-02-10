Gizli bir tehlikesi var: Kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor
Günümüzde artan dijital bağımlılık, kalp sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Uzmanlar, aşırı ekran süresi ve kötü dijital alışkanlıkların hareketsiz yaşam tarzlarını teşvik ederek kalp hastalıklarını artırdığına dikkat çekiyor. Dijital stres, uyku bozuklukları ve sağlıksız beslenme gibi faktörler, kalp ve damar hastalıklarının riskini yükseltiyor.
Modern dünyada teknolojinin iş ve eğlence alanındaki kullanımı hızla artarken, uzun süreli cihaz kullanımıyla bağlantılı sağlık sorunları da çoğalıyor.