Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi?
1983 yılında ABD Kara Kuvvetleri İstihbaratı tarafından hazırlanan ve 2003'te CIA tarafından gizliliği kaldırılan bir rapor, reenkarnasyonun ve bilincin ölümsüzlüğünün bilimsel bir temelinin olabileceğini öne sürüyor. "Gateway Sürecinin Analizi ve Değerlendirmesi" başlıklı 29 sayfalık bu rapor, Yarbay Wayne M. McDonnell tarafından yazılmış ve Pentagon'un astral projeksiyon, bilinç değişimi ve psişik casusluk konularındaki araştırmalarını detaylandırıyor.
ABD Kara Kuvvetleri İstihbaratı'nın 1983'ta yaptığı bir araştırma, bilincin asla ölmemediğini ve bu nedenle reenkarnasyonun gerçek olabileceğini öne sürdü.
"Geçit Sürecinin Analizi ve Değerlendirilmesi" (Getaway deneyimi) başlıklı 29 sayfalık rapor ABD Ordusu Yarbay Wayne M. McDonnell tarafından hazırlandı ve 2003 yılında CIA tarafından gizliliği kaldırıldı.
Tekrar gündeme gelen rapora göre, bilinç enerjiden oluşuyor ve asla yok olmuyor.