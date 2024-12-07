Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi?

Virginia’daki Monroe Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmalar, bilincin fiziksel sınırların ötesine taşınabileceğini ve bu sürecin yeniden doğum (reenkarnasyon) ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Bu bulgular, bilincin zaman ve mekânın kısıtlamalarını aşabileceği yönünde derin bir anlam taşıyor.

Yani bilinç, fiziksel formdan bağımsız olarak varlığını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda bir yaşamdan diğerine geçiş yaparak deneyimlerini taşıyor.