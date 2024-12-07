Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi?

1983 yılında ABD Kara Kuvvetleri İstihbaratı tarafından hazırlanan ve 2003'te CIA tarafından gizliliği kaldırılan bir rapor, reenkarnasyonun ve bilincin ölümsüzlüğünün bilimsel bir temelinin olabileceğini öne sürüyor. "Gateway Sürecinin Analizi ve Değerlendirmesi" başlıklı 29 sayfalık bu rapor, Yarbay Wayne M. McDonnell tarafından yazılmış ve Pentagon'un astral projeksiyon, bilinç değişimi ve psişik casusluk konularındaki araştırmalarını detaylandırıyor.

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 1

ABD Kara Kuvvetleri İstihbaratı'nın 1983'ta yaptığı bir araştırma, bilincin asla ölmemediğini ve bu  nedenle reenkarnasyonun gerçek olabileceğini öne sürdü.

"Geçit Sürecinin Analizi ve Değerlendirilmesi" (Getaway deneyimi)  başlıklı 29 sayfalık rapor ABD Ordusu Yarbay Wayne M. McDonnell tarafından hazırlandı ve 2003 yılında CIA tarafından gizliliği kaldırıldı. 

Tekrar gündeme gelen rapora göre, bilinç enerjiden oluşuyor ve asla yok olmuyor.  

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 2

McDonnell'in raporunda yer alan bulgulara göre, bilinç fiziksel ölümden sonra "Mutlak" olarak adlandırılan bir boyuta geçiyor ve geçmiş yaşam deneyimlerini beraberinde taşıyor.

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 3

Virginia’daki Monroe Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmalar, bilincin fiziksel sınırların ötesine taşınabileceğini ve bu sürecin yeniden doğum (reenkarnasyon) ile bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Bu bulgular, bilincin zaman ve mekânın kısıtlamalarını aşabileceği yönünde derin bir anlam taşıyor.

Yani bilinç, fiziksel formdan bağımsız olarak varlığını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda bir yaşamdan diğerine geçiş yaparak deneyimlerini taşıyor.

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 4

Rapor, bu tekniklerin bilimsel bir temele dayandığını ve bilincin zaman ve mekânın ötesine geçebildiğini savunuyor. McDonnell, Gateway Süreci'nin etkili olabileceğini ancak bu deneyimlerin kontrol altına alınması ve eğitimle geliştirilebilmesi için daha fazla çalışma gerektiğini ifade ediyor.

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 5

GETAWAY NEDİR?

Gateway Experience, Virginia merkezli Monroe Enstitüsü tarafından geliştirilen ve insan bilincini değiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır. Program, ses dalgaları ve meditasyon tekniklerini kullanarak bireylerin bilincini fiziksel sınırların ötesine taşımasını sağlar. Başlangıçta bireysel farkındalık, zihinsel berraklık ve stres yönetimi gibi alanlarda geliştirilmek üzere tasarlansa da, ABD hükümeti tarafından astral projeksiyon, uzaktan görüntüleme ve psişik casusluk gibi konularda da incelenmiştir.

Eski bir “uzaktan görüntüleyici” olan Joe McMoneagle, Rus askeri üslerini gözlemlemek gibi görevlerde başarı oranlarının yüzde 28 olduğunu belirtti. McMoneagle, bu oran düşük görünse de elde edilen bilgilerin diğer istihbarat kaynaklarıyla birleştirildiğinde oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 6

ÇOCUKLAR GEÇMİŞ YAŞAMLARINI HATILIYOR

Raporda yer alan iddialar, Virginia Üniversitesi'nin Algısal Çalışmalar Bölümü’nde yürütülen reenkarnasyon araştırmalarıyla da destekleniyor.

Üniversite, geçmiş yaşamlarına dair anıları hatırladığını iddia eden 2 bin 500’den fazla vakayı incelemiş.

Bu vakaların çoğu, beş yaşından küçük çocuklara ait. Araştırmacılar, çocukların bu tür anıları daha kolay hatırlamasını, bilinçlerinin yaşla birlikte karmaşıklaşmaması ve çevresel etkilerle örtülmemesine bağlıyor.

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 7

KAYBOLAN 25. SAYFA

McDonnell’in raporu, Gateway Süreci’nin potansiyel askeri uygulamalarını detaylandırırken, belgede yer alan 25. sayfa ortadan kaybolmuş durumda. Bu eksik sayfanın, sürecin savunma alanındaki pratik kullanımına dair kritik bilgileri içerdiği düşünülüyor. CIA, bu sayfanın ellerinde olmadığını belirtse de bazı teorisyenler, bu bilginin bilinçli olarak gizlenmiş olabileceğini öne sürüyor.

Gizli Pentagon araştırması: Reenkarnasyon gerçek olabilir mi? - 8

Gateway Süreci, hem kişisel hem de profesyonel uygulamalar açısından mantıklı bir temele dayandırılıyor ve fizik biliminin sınırları içinde değerlendirilebilir. Ancak rapor, bu tekniklerin sistematik şekilde uygulanabilmesi için uzun vadeli bir eğitimin ve dikkatli bir araştırmanın gerekli olduğunu vurguluyor.

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