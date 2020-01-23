GM ilk tam otonom aracını tanıttı

General Motors’un otonom araçlar bölümü olan Cruise, şirketin ilk tam otonom modeli olan Origin'i görücüye çıkardı.

Chevrolet Bolt EV’yi temel alarak geliştirilen modelin direksiyon ve pedala ev sahipliği yapmayacağı açıklandı.

Bir şoföre ihtiyaç duymadan yolcu taşıyabilecek olan Origin 4 yolcuya ev sahipliği yapabiliyor.

Ancak lansmanda aracın menzili ve ne zaman satışa sunacağına dair bilgilere yer verilmedi.