Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Rus hacker'lar hesapları ele geçirmeye başladı
Dünyanın en güvenli platformları arasında yer alan Google ve Gmail, gelişmiş spam filtreleme sistemleri ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) gibi güvenlik önlemleriyle kullanıcılarını koruyor. Ancak uzmanlar, bu güvenlik katmanlarına rağmen kullanıcıların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguluyor.
Google Tehdit İstihbarat Grubu tarafından yapılan açıklamada, Rus hackerların Google’ın bazı güvenlik önlemlerini aşmayı başardığı belirtildi.
Google hesapları, kullanıcıların Gmail gibi hizmetlere erişiminde genellikle çok faktörlü doğrulama kullanıyor. Bu yöntem, hesaba giriş sırasında ikinci bir cihazdan doğrulama kodu alınmasını gerektiriyor.