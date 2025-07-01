Gmail kullanıcılarına kritik uyarı: Rus hacker'lar hesapları ele geçirmeye başladı

Kullanıcıların ve kurumların, oltalama (phishing) saldırılarını tanımak konusunda düzenli olarak bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Saldırganlar, MFA’yı aşmak için genellikle kullanıcıları kimlik bilgilerini veya uygulama şifrelerini vermeye ikna ediyor.

Güvenliği artırmak için işletim sistemi ve kullanılan uygulamaların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Otomatik güncellemelerin etkinleştirilmesi, güvenlik açıklarının kapatılması için pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, olağandışı giriş denemeleri ve şüpheli davranışlar, örneğin alışılmadık yerlerden veya cihazlardan yapılan oturum açma girişimleri dikkatle izlenmeli ve mümkünse sınırlandırılmalı.

Son olarak, kötü amaçlı siteleri engelleyebilen ve dolandırıcılık girişimlerini tespit edebilen güvenlik yazılımları kullanmak da dijital güvenliğinizi sağlamlaştıracak önemli adımlar arasında yer alıyor.