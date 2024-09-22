Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor!
Bilim insanları, SpaceX’in Starlink uydularının radyo emisyonlarındaki artışın, astronomların uzak gezegen ve yıldızları gözlemleme yeteneğini ciddi şekilde azalttığını belirtiyor. Gözlemler, bu sorunun giderek büyüdüğünü gösteriyor. SpaceX'in gün geçtikçe artan uydularının işleri daha da zorlaştıracağına dikkat çeken gökbilimciler, önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Bilim insanları, Elon Musk'ın SpaceX tarafından işletilen Starlink uydularının, Dünya'nın yörüngesini önemli ölçüde etkilediğini ve gökbilimcilerin uzak gezegenler ile yıldızları gözlemleme kabiliyetini ciddi şekilde azalttığını söyledi.