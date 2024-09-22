Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor!

Bilim insanları, SpaceX’in Starlink uydularının radyo emisyonlarındaki artışın, astronomların uzak gezegen ve yıldızları gözlemleme yeteneğini ciddi şekilde azalttığını belirtiyor. Gözlemler, bu sorunun giderek büyüdüğünü gösteriyor. SpaceX'in gün geçtikçe artan uydularının işleri daha da zorlaştıracağına dikkat çeken gökbilimciler, önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 1

Bilim insanları, Elon Musk'ın SpaceX tarafından işletilen Starlink uydularının, Dünya'nın yörüngesini önemli ölçüde etkilediğini ve gökbilimcilerin uzak gezegenler ile yıldızları gözlemleme kabiliyetini ciddi şekilde azalttığını söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 2

5 YIL İÇİNDE GÖZLEM ZORLAŞTI

Avrupa Gözlemevi ve Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) radyo teleskop ağı, 2012 yılından beri evrende bulunan soluk ve uzak nesneleri inceleyerek kara deliklerin keşfi ve ötegezegen araştırmaları yapıyor. Ancak, SpaceX'in Starlink uydularını fırlatmaya başlamasından bu yana geçen beş yıl içinde, radyo dalgası emisyonlarındaki artış, LOFAR’ın gözlem yapabilme yeteneğini önemli ölçüde zorlaştırdı.

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 3

6 BİNDEN FAZLA UYDU

Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü'nün bilim direktörü ve genel müdürü Jessica Dempsey, Independent'a yaptığı açıklamada, "Geçen yıl gökyüzünde parazit sinyalleri görmeye başladık. Bu sinyalleri, Dünya'nın yörüngesinde dönen ilk nesil Starlink uydularına kadar takip ettik," dedi. Mevcut durumda, SpaceX’in yörüngede 6 binden fazla uydu bulundurduğu ve bunların Dünya'nın neredeyse her yerine yüksek hızlı internet sağladığı biliniyor.

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 4

PARAZİTE NEDEN OLUYORLAR

LOFAR astronomları, Starlink uydularının arızalı pillerden kaynaklandığını düşündükleri istenmeyen elektromanyetik radyasyon yaydığını tespit etti.

Dempsey, geçen yıl SpaceX ile bu sorunları azaltmak için teknikler üzerinde konuştuklarını ve sorunun ele alınacağına dair iyimser hissettiklerini belirtti.

Ancak gökbilimciler, Temmuz ayında yaptıkları gözlemlerde, SpaceX'in güncellenmiş Starlink V2 Mini uydularının daha fazla parazite neden olduğunu gördü. O tarihten bu yana, SpaceX’in daha fazla uydu fırlattığı gözlemleniyor.

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 5

30 KAT FAZLA EMİSYON

Dempsey, "Starlink uyduları 30 kat daha fazla emisyon yayıyordu ve artık sadece birkaçı değil, hepsi bunu yapıyordu. Açıkçası bu durum bizi şoke etti," dedi.

Bu yeni uyduların belirli bir frekans bandındaki parlaklığı, gökyüzünde görmeye çalıştığımız en sönük yıldızın ışığının yaklaşık 10 milyon katı kadar yüksek. Dempsey, bu durumu, karanlık bir gecede en sönük yıldızı görmeye çalışırken bir dolunayın aniden yanınıza doğması gibi bir benzetmeyle açıkladı.

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 6

HEDEF: 100 BİN UYDU

Dempsey, işin en kötü yanının, sorunun giderek büyümesi olduğunu vurguladı. "Her hafta 40 tane bu 'dolunaylardan' fırlatıyorlar. Şu anda yörüngede yaklaşık 6 bin Starlink uydusu var, ancak gelecekte toplamda 100 bin uydu olması planlanıyor.

Bu, yukarıda 100 bin dolunay olduğu anlamına geliyor. Böyle devam ederse, yerden yapmayı umduğumuz her türlü astronomiye veda etmemiz gerekecek," dedi.

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 7

"BELLİ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE DEVAM ETMELİLER"

Dempsey ve meslektaşları, kısa süre önce Astronomy & Astrophysics akademik dergisinde, gözlemledikleri neredeyse tüm Starlink uydularının elektromanyetik radyasyon yaydığını gösteren bulgular yayımladı.

Dempsey, astronomi grubunun amacı olan şeyin, şirketlere uydulardan kurtulmasını söylemek değil, bilimsel gözlemlerine devam edebilmeleri için belirli kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor! - 8

"SORUN ÇÖZÜLMELİ"

Birleşmiş Milletler'in korunan frekans bantlarına ilişkin düzenlemeleri mevcut. Bu bantlar, astronominin işlevselliği için kritik öneme sahip. Ancak, bu düzenlemelerin uygulanabilirliği ve desteklenip desteklenmediği konusunda endişeler bulunuyor. Dempsey, bu sorunun çözülmesi gerektiğini ve astronomik gözlemlerin geleceği için daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER