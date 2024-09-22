Gökbilimcilerden kritik uyarı: Starlink uyduları işleri zorlaştırıyor!

30 KAT FAZLA EMİSYON

Dempsey, "Starlink uyduları 30 kat daha fazla emisyon yayıyordu ve artık sadece birkaçı değil, hepsi bunu yapıyordu. Açıkçası bu durum bizi şoke etti," dedi.

Bu yeni uyduların belirli bir frekans bandındaki parlaklığı, gökyüzünde görmeye çalıştığımız en sönük yıldızın ışığının yaklaşık 10 milyon katı kadar yüksek. Dempsey, bu durumu, karanlık bir gecede en sönük yıldızı görmeye çalışırken bir dolunayın aniden yanınıza doğması gibi bir benzetmeyle açıkladı.