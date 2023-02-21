Gökyüzünden altın yağacak: ABD'li bilim insanlarından '10 milyarda 1'lik keşif

Bir kilonova sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan malzeme tarafından üretiliyor. Yoğun ısı ve basınç, malzemenin parlak bir şekilde parlamasına ve gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar geniş bir dalga boyu aralığında radyasyon yaymasına neden oluyor.