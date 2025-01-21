Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek!

21 Ocak 2024 tarihinde yani bugün Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs ve Venüs gökyüzünde hizalanacak. "Gezegen geçidi" olarak bilinen bu hizalanmada gezegenler düz bir çizgi üzerinde çıplak gözle gözlemlenebilecek kadar birbirine yaklaşacak. Gökyüzü meraklılarının Neptün ve Uranüs'ü görebilmek için ise bir teleskop veya güçlü bir dürbün kullanması gerekecek. Eğer bu görsel şöleni kaçırırsanız endişelenmeyin; çünkü altı gezegenin tamamı 28 Şubat'ta tekrar hizaya gelecek...

Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek! - 1

GEZEGEN GEÇİDİ KAPIDA

Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs ve Venüs bu gece gökyüzünde sıralanacak.

Altı gezegen 21 Ocak 2024'te yani bugün aynı hizaya gelecek.

Bulutsuz ve açık bir gökyüzünde en iyi şekilde gözlemlenebilen bu görüntüde, gece karanlığında gezegenlerin kolayca fark edilmesi mümkün.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek! - 2

ALTI GEZEGEN SIRALANACAK

Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs ve Venüs bu gece gökyüzünde sıralanacak.

Altı gezegen 21 Ocak 2024'te yani bugün aynı hizaya gelecek.

Bulutsuz ve açık bir gökyüzünde en iyi şekilde gözlemlenebilen bu görüntüde, gece karanlığında gezegenlerin kolayca fark edilmesi mümkün.

Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek! - 3

28 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT

Ancak halkın, Neptün ve Uranüs olmak üzere iki gezegeni görebilmesi için bir teleskopa veya güçlü bir dürbüne ihtiyacı olacak.

Eğer kaçırırsanız endişelenmeyin; altı gezegenin tamamı ve bir de 'bonus' gezegen olarak Merkür 28 Şubat'ta tekrar görülebilecek.

Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek! - 4

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Dünya'nın perspektifinden bakıldığında, gökyüzünde birden fazla gezegen birbirine yakın göründüğünde bir gezegen geçidi meydana gelir.

Gezegen geçidi, tüm gezegenlerin gece göğünde doğudan güneye doğru uzanan uzun çapraz bir çizgi üzerinde dizildiği izlenimini verir.

Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek! - 5

"BİRDEN FAZLA GEZEGENİN GÖRÜLMESİ NADİR"

Royal Observatory Greenwich gökbilimcisi Finn Burridge, MailOnline'a yaptığı açıklamada, "Genellikle gezegenler diğerleri batarken doğarlar, ancak birden fazla gezegenin aynı anda görülebilmesi oldukça nadirdir. Bazı geçitlerde üç veya dört gezegen yer alabilir, bu yıl altı gezegenimiz var, bu çok nadir ve oldukça önemli." dedi.

Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek! - 6

MARS PARLAK TURUNCU GÖRÜLECEK

Uzmanlara göre Mars, diğer gezegenlere göre en belirgin farklılığa sahip olacak çünkü rengi çıplak gözle parlak turuncu bir ışık noktası olarak görünecek.

Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek! - 7

EN İYİ AÇIYI SAĞLAMAK

En iyi görüşü elde etmek için sokak lambaları gibi ışık kirliliği kaynaklarından uzak bir yer bulmaya çalışın ve gözlerinizin karanlığa alışması için yeterli zaman tanıyın.

DAHA FAZLA GÖSTER