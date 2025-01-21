Gökyüzü bu gece 6 gezegeni bir araya getirecek!

28 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT

Ancak halkın, Neptün ve Uranüs olmak üzere iki gezegeni görebilmesi için bir teleskopa veya güçlü bir dürbüne ihtiyacı olacak.

Eğer kaçırırsanız endişelenmeyin; altı gezegenin tamamı ve bir de 'bonus' gezegen olarak Merkür 28 Şubat'ta tekrar görülebilecek.