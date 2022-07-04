Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Van Gölü kıyısındaki etkinliğe katılanlar, alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü izledi, astronomiyle ilgili bilgi aldı. Etkinlik sırasında Van Gölü üzerinden beliren hilal eşsiz görüntüler sergiledi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 04.07.2022 - 07:59

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 1

Sanayi ve , Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 2

Aileleriyle etkinliğe gelen kent sakinleri, çocuk ve gençler de çeşitli bilimsel etkinliklere katıldı, alana kurulan teleskoplardan gökyüzünü inceleyip, astronomi çalışmalarına ilişkin uzmanlardan bilgi aldı.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 3

Milli Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik, yarışma, konser ve gök bilimi konularındaki faaliyetlerle 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 4

Katılımcılar için çadırların kurulduğu alanda, gençler hem Ay'ı, yıldızları, gezegenleri gözlemleme hem de astronomiyle ilgili bilgiler edinme fırsatı buluyor.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 5

Çocuklardan Faruk Ebrar Uluçay, ilk kez gökyüzünü bu kadar yakından görme imkanı bulduğunu söyledi.

Gökyüzünü çok merak ettiğini anlatan Uluçay, "Alanda bilimsel dergileri okuduk. Deneyap Atölyesinde roket yaptık. Sanal gerçeklik gözlüğüyle baktık. Gece de teleskopla gökyüzünü izledim." dedi.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 6

Gülfen Ecrin Akbaş da "Teleskopla ayın evrelerini gördüm. Hilal evresi vardı. İlk kez teleskopla gökyüzünü gözlemleyebildim. Çok heyecanlıydı. İlerleyen saatlerde takım yıldızlarını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 7

Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aybuke Tilis ise "Van'da ilk kez böyle bir etkinlik yapılıyor. Biz de burada katılımcılara teleskobu ve gökyüzünü anlatıyoruz. Çok kalabalık. İnsanlar çok ilgi gösteriyor. Özellikle gençler gök bilimine çok meraklı." ifadelerini kullandı.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 8

Eslemnur Polater de "Gökyüzünü çok merak ediyordum. Burada ilk kez gökyüzünü yakından görebildim. Ay'ın kraterlerini gördüm gerçekten çok şaşırdım. Birazdan da yıldızları göreceğiz, çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 9

Etkinliği'ne katılan davetliler, hem çıplak gözle hem de teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme ve fotoğraflama imkanı buldu. Etkinlik sırasında Van Gölü üzerinden beliren hilal eşsiz görüntüler sergiledi.

Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 10
Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 11
Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 12
Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 13
Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 14
Gökyüzü tutkunları Van'da buluştu: Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler - 15

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