Gökyüzünde 580 yıl sonra bir ilk

Milyonların gözü gökyüzündeydi. Son 6 yüzyılın en uzun süreli parçalı Ay tutulması gerçekleşti.

Haberler - NTV Haber 19.11.2021 - 22:46

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Ay, 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kaldı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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Yaklaşık 600 yılın en uzun parçalı ay tutulması,  2021'in son astronomik olaylarından biriydi.

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Tutulma;  Kuzey Amerika'nın tamamı ve Güney Amerika'nın bir kısmıyla, Asya'nın kuzeydoğusundan izlendi.

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Ortalama üç buçuk saat süren tutulma; gökyüzü gözlemcilerini büyüledi.

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Şili'den Japonya'ya; Çin'den Meksika'ya birçok adreste milyonlarca kişi; tarihi anlara tanıklık etmek için toplandı.

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Ay tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı karanlıkta bırakması ile gerçekleşiyor.

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Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünüyor.

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NASA'ya göre,en uzun parçalı Ay tutulması son olarak 18 Şubat 1440'ta gözlemlenmişti. Bir sonrakiyse 2669 yılında gerçekleşecek.

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