Gökyüzünde tanımlanayan mavi ve parlak bir cisim görüldü

Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden uzmanlar, "18 Ocak 2023'te, Subaru-Asahi Yıldız Kamerası, Hawaii'nin Maunakea bölgesi üzerinde uçan gizemli bir sarmal yakaladı” paylaşımını yaptı. Söz konusu cisim sosyal medyada yankı uyandırdı. Gizemli nesnenin dünya dışı bir cisim olabileceğine dair paylaşımlar yapıldı.
Ancak, araştırmacıları şaşırtan görüntünün bir SpaceX roketinin fırlatılmasının sonra meydana geldiği anlaşıldı. Milyarder girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX geçen çarşamba ABD Uzay Kuvvetleri için uzaya bir GPS uydusu fırlattı. Gökyüzündeki sıradışı mavi nesne, uydunun fırlatılmasından kısa bir süre sonra, Maunakea'nın zirvesinde bulunan Subaru Teleskobu tarafından kameraya yakalandı.
Araştırmacı Scott Tilley, spiralin konumunun, SpaceX'in Falcon 9 roketinin ikinci aşamasının muhtemelen fırlatıldıktan birkaç dakika sonra olacağı yer için neredeyse mükemmel bir eşleşme olduğunu açıkladı.
Keşiflerini resmi YouTube kanallarında paylaşan Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden Subaru Telescope ekibi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"İlk başta görüntünün sol ortasındaki küçük bir noktaydı.Sonra yay benzeri bir gaz bulutu çıkararak biraz daha büyüdü. Kabarcıkta parlak bir nokta belirdi, sonra bir spirale dönüştü."
Araştırmacılar, spiral şeklin, Falcon 9'un okyanusa uzun alçalması sırasında gereksiz yakıtı dışarı atan üst aşaması olarak değerlendirdi.
Buna göre, roket yakıtı fırlatıldığında donuyor ve spiral şeklinde kristalleşiyor. Ardından Güneş ışınlarının yansımasıyla göz kamaştırıcı bir şekilde parlıyor.