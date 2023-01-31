Gökyüzünde tanımlanayan mavi ve parlak bir cisim görüldü

Ancak, araştırmacıları şaşırtan görüntünün bir SpaceX roketinin fırlatılmasının sonra meydana geldiği anlaşıldı. Milyarder girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX geçen çarşamba ABD Uzay Kuvvetleri için uzaya bir GPS uydusu fırlattı. Gökyüzündeki sıradışı mavi nesne, uydunun fırlatılmasından kısa bir süre sonra, Maunakea'nın zirvesinde bulunan Subaru Teleskobu tarafından kameraya yakalandı.