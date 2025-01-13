Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek!

EN PARLAK DÖNEMİ

2 Ocak 2025’te kuyruklu yıldız bir parlaklık patlaması yaşadı ve çıplak gözle görülebilecek seviyeye ulaştı. 13 Ocak’ta ise Güneş’e 13 milyon 991 bin 200 kilometre, Dünya’ya ise 140 milyon 173 bin kilometre mesafede olacak. Bazı tahminlere göre, kuyruklu yıldızın parlaklığı -4 kadire kadar yükselebilir ve bu da gökyüzünde eşsiz bir görüntü sunabilir.