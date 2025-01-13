Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek!
13 Ocak 2025’te gökyüzünde nadir bir doğa olayı yaşanacak. C/2024 G3 (ATLAS) adı verilen kuyruklu yıldız, hem Güneş’e en yakın konumu olan günberisine ulaşacak hem de Dünya’ya en yakın mesafesinden geçecek. Bu tarihi geçiş, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir fırsat sunuyor. Kuyruklu yıldız, Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlenebilecek.
C/2024 G3 (ATLAS) adı verilen kuyruklu yıldız 13 Ocak 2025’te hem Güneş’e en yakın konumu olan günberisine ulaşacak hem de Dünya’ya en yakın mesafesinden geçecek.