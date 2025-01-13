Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek!

13 Ocak 2025’te gökyüzünde nadir bir doğa olayı yaşanacak. C/2024 G3 (ATLAS) adı verilen kuyruklu yıldız, hem Güneş’e en yakın konumu olan günberisine ulaşacak hem de Dünya’ya en yakın mesafesinden geçecek. Bu tarihi geçiş, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir fırsat sunuyor. Kuyruklu yıldız, Türkiye dahil birçok ülkede gözlemlenebilecek.

Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek! - 1

C/2024 G3 (ATLAS) adı verilen kuyruklu yıldız 13 Ocak 2025’te hem Güneş’e en yakın konumu olan günberisine ulaşacak hem de Dünya’ya en yakın mesafesinden geçecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek! - 2

NEDİR, NERDEN GELİYOR?

C/2024 G3 Kuyruklu Yıldızı, 5 Nisan 2024’te Şili’deki bir teleskopla keşfedildi. Kuyruklu yıldızın, Güneş Sistemi’nin dış bölgelerindeki Oort Bulutu’ndan geldiği ve daha önce de Güneş’e yaklaştığı anlaşıldı.

Kuyruklu yıldızlar, Güneş Sistemi’nin ilk dönemlerinden kalan kaya ve buz parçalarıdır. Güneş’e yaklaştıkça ısınır ve parlayan bir koma ile milyonlarca kilometre uzanan bir kuyruk oluştururlar. 

Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek! - 3

EN PARLAK DÖNEMİ

2 Ocak 2025’te kuyruklu yıldız bir parlaklık patlaması yaşadı ve çıplak gözle görülebilecek seviyeye ulaştı. 13 Ocak’ta ise Güneş’e 13 milyon 991 bin 200 kilometre, Dünya’ya ise 140 milyon 173 bin kilometre mesafede olacak. Bazı tahminlere göre, kuyruklu yıldızın parlaklığı -4 kadire kadar yükselebilir ve bu da gökyüzünde eşsiz bir görüntü sunabilir.

Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek! - 4

Kuyruklu yıldız, özellikle Güney Yarımküre’de gün batımından hemen sonra batı ufkunda gözlemlenebilecek.

Kuzey Yarımküre’de ise izleme koşulları daha zor olacak. Türkiye, kuyruklu yıldızın gözlemlenebileceği ülkeler arasında yer alıyor. Ancak, ışık kirliliği ve hava koşulları gözlem açısından belirleyici faktörler olacak.

Gökyüzünün nadir ziyaretçisi: 160 bin yıl sonra ilk kez bu gece görülecek! - 5

Ocak ayının sonuna kadar, Güney Yarımküre’de gözlem yapmak için koşullar daha da iyileşecek.

Bu tarihi olayı kaçırmayın; çünkü C/2024 G3 Kuyruklu Yıldızı’nın bir sonraki geçişi binlerce yıl sürebilir!

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