Google 2021 arama trendleri belli oldu: Türkiye'de en çok yapılan sorgular

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 08.12.2021 - 15:16
Uzaktan eğitimin pandemi nedeniyle yılın çoğuna damgasını vurduğu 2021'de en çok aranan kelime grubu "EBA giriş" oldu.
Listenin ikinci sırasında dünya genelinde trend olan Güney Kore dizisi Squid Game yer aldı.
Açık öğretim liselerine ilişkin aramalar da listede üçüncü oldu.
Listenin dördüncü sırasında ise Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil var.
Kamuoyunun gündemine oturan Elmalı Davası da 2021'de en çok yapılan beşinci sorgu oldu.
En çok aranan isimler listesinin başında ise Mesut Özil bulunuyor. Fenerbahçeli oyuncu Türkiye genelinde en çok merak edilen isim oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt listenin ikinci sırasında yer aldı.
En çok aranan kelimelerle paralel olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin en çok merak ettiği üçüncü isim oldu.
Listenin dördüncü sırasında Galatasaray'a başkan seçilen Burak Elmas, beşinci sırada ise Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci var.
Bu listeye bakıldığında Türkiye'nin en çok merak ettiği isimlerin spor dünyasında yer aldığını söylemek mümkün. Futbolun ağırlığı sporda öne çıkıyor.
En çok aranan dizilerin zirvesinde ise bir yabancı yapım bulunuyor.
Squid Game sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde 2021'in en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
Squid Game'i sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı takip ediyor.
Hayatını kaybeden ünlü isimler de çok arandı.
Sorgu sırası Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu, Sezai Karakoç, Başak Cengiz ve Oğuz Yılmaz oldu.
Listede ünlü olmayan tek isim Başak Cengiz oldu. Genç kadın geçici olarak geldiği İstanbul'da samuray kılıçlı saldırıyla hayatını kaybetmişti.
Cengiz'in ölümü Türkiye'de erkek şiddeti ve kadınların güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.
Kim başlığı altında ise farklı konular öne çıktı.
1) Survivor Kim Elendi
2) Masterchef Kim Kazandı
3) Şampiyon Kim
4) Camdaki Kız Hayri Kim
5) Galatasaray Başkanı Kim Oldu
Google'ın Nasıl Geçer olarak adlandırdığı sağlık sorgularında ise ilk sırayı Burun Akıntısı Nasıl Geçer aldı.
Listede, Grip Nasıl Geçer, Öksürük Nasıl Geçer, Arpacık Nasıl Geçer ve Pişik Nasıl Geçer aramaları kendine yer buldu.
Nasıl sorusuna damgasını vuran başlık ise corona virüs oldu.
Covid-19'la ilgili aramalar listenin ilk sırasını doldurdu. Son sırada ise "Su Diyeti Nasıl Yapılır" yer aldı.
Tıpkı Nasıl sorusu gibi Ne Zaman sorularının da merak konusu Covid-19'la birlikte gelen yeni normal yaşam oldu.
İşte en çok merak edilen "Ne Zaman" sorguları...
1) Okullar Ne Zaman Açılacak
2) Kabine Toplantısı Ne Zaman
3) Yasaklar Ne Zaman Bitiyor
4) Tam Kapanma Ne Zaman
5) Kafeler Ne Zaman Açılacak
Yemek tariflerinde ise en çok merak edilen Güllaç oldu.
Ramazan ayında tüketilen bu tatlıyı Soğuk Baklava, Taco, Tulumba ve Sufle sorguları takip etti.
İlk beş sıranın dördünde tatlılar yer aldı.