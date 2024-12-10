Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı
Dünyanın en büyük arama motoru Google 2024 yılının en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Türkiye’nin 2024 Yılının Arama Trendleri listelerinde EURO 2024 dikkat çekerken, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen "Narin Güran" ile ilgili aramalar da listede yer aldı. Peki, Türkiye'de başka en çok neler arandı?
Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı. Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı.