Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı

Dünyanın en büyük arama motoru Google 2024 yılının en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Türkiye’nin 2024 Yılının Arama Trendleri listelerinde EURO 2024 dikkat çekerken, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen "Narin Güran" ile ilgili aramalar da listede yer aldı. Peki, Türkiye'de başka en çok neler arandı?

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 1

Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı. Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 2

2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" damga vurdu.

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 3

GOOGLE TÜRKİYE TRENDLERİ

Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

Euro 2024
Narin
Türkiye Maçı
Osimhen
Olimpiyatlar
Maymun Çiçeği
Seçim Sonuçları
İstanbul İftar Saati
Merih Demiral
Tusaş

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 4

İSİMLER

Osimhen
Merih Demiral
Ferdi Kadıoğlu
Mustafa Sarıgül
Rafa Silva
Kenan Yıldız
Eylem Tok
Murat Kurum
Sacha Boey
Cenk Tosun

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 5

KAYBETTİKLERİMİZ

Narin
Metin Arolat
Efe Deprem
Aydemir Akbaş
Tolga Savacı
Ahu Tuğba
Yusuf Kavaklı
İkbal Uzuner
Gülşah Çomoğlu
Kenan Işık

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 6

DİZİLER

Gaddar
Kızıl Goncalar
İnci Taneleri
Hudutsuz Sevda
Şahane Hayatım
Deha
Mahsun J
Bahar
Prens
Bir Gece Masalı

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 7

TARİFLER

Dubai Çikolatası Tarifi
Palamut Tarifi
Soğuk Kahve Tarifi
Laz Böreği Tarifi
Jalapeno Turşusu Tarifi
Elbasan Tava Tarifi
Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
Churros Tarifi
Biryani Tarifi
Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 8

ŞARKI SÖZLERİ

Lan Şarkı Sözleri
Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
Dilber Şarkı Sözleri
Kömür Şarkı Sözleri
Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri
lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri
Naçar Şarkı Sözleri
Kufi Şarkı Sözleri
İsyankar Şarkı Sözleri

Google 2024 yılının arama trendlerini duyurdu: Türkiye’de 2024 yılında en çok bunlar arandı - 9

OYUNCULAR

Hazar Ergüçlü
Gamze Özçelik
Kadir İnanır
Erdal Beşikçioğlu
Demet Evgar
Yılmaz Erdoğan
Uraz Kaygılaroğlu
Settar Tanrıöğen
Ali Burak Ceylan

DAHA FAZLA GÖSTER