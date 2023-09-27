Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı?

Google, 25 yıl önce bugün kuruldu. Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google'da günde ortalama 3,5 milyar arama yapıldığı kaydedildi. Öte yandan dünya çapında 190'dan fazla ülkede kullanılan arama motorunda ilk ne arandığı merak ediliyordu. İşte Google ile ilgili bilinen tüm ayrıntılar...

Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı? - 1

GOOGLE 25. YAŞINI KUTLUYOR

Stanford Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin isimli iki kişi tarafından 1998 yılında kurulan Google,  25. yaşını kutluyor.

1998 yılında halka açılan ve kısa sürede dünyanın en popüler arama motoru haline gelen Google'da her gün milyarlarca arama yapılıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı? - 2

GOOGLE'DA İLK NE ARANDI?

Google'da kurulduktan sonra ilk aranan kelimenin Stanford Üniversitesi olduğu kaydedildi.

Bu aramanın kurucular Larry Page ve Sergey Brin tarafından yapıldığı biliniyor.

Google üzerinde yapılan ilk aramanın tam tarihi ve saati bilinmiyor. Ancak, 1998 yılının bahar aylarında yapıldığı tahmin ediliyor.

Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı? - 3

"STANFORD ÜNİVERSİTESİNİ SEÇTİK"

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ilk aramayı şu şekilde anlattılar:

"BackRub'ı ilk kez kullanmaya başladığımızda, web'de yalnızca birkaç milyon web sitesi vardı. Bir arama yaptığımızda, sonuçlar sayfalarca uzun olabilirdi. Bu nedenle, ilk aramamızı yapmak için Stanford Üniversitesi'nin web sitesini seçtik. Bu, web'de bulabileceğimiz en kolay sonuçtu."

Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı? - 4

GÜNDE ORTALAMA 3,5 MİLYAR ARAMA

Google'da günde ortalama 3,5 milyar arama yapılıyor. Bu, her saniye ortalama 40.000 arama anlamına geliyor. Google, dünya çapında 190'dan fazla ülkede kullanılıyor ve 100'den fazla dilde arama sonuçları sunuyor.

Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı? - 5

ARAMA İSTATİSTİKLERİ

İşte Google'da yapılan aramaların bazı istatistikleri:

  • En çok aranan kelimeler: "hava durumu", "haberler", "YouTube", "Google", "Facebook"
  • En çok aranan kategoriler: Haber, Eğlence, Sağlık, Eğitim, Finans
  • En çok aranan ülkeler: ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Japonya
  • En çok aranan dil: İngilizce
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