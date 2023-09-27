Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı?
Google, 25 yıl önce bugün kuruldu. Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google'da günde ortalama 3,5 milyar arama yapıldığı kaydedildi. Öte yandan dünya çapında 190'dan fazla ülkede kullanılan arama motorunda ilk ne arandığı merak ediliyordu. İşte Google ile ilgili bilinen tüm ayrıntılar...
GOOGLE 25. YAŞINI KUTLUYOR
Stanford Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin isimli iki kişi tarafından 1998 yılında kurulan Google, 25. yaşını kutluyor.
1998 yılında halka açılan ve kısa sürede dünyanın en popüler arama motoru haline gelen Google'da her gün milyarlarca arama yapılıyor.