Google 25. yaşını kutluyor: Arama motorunda ilk ne arandı?

"STANFORD ÜNİVERSİTESİNİ SEÇTİK"

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ilk aramayı şu şekilde anlattılar:

"BackRub'ı ilk kez kullanmaya başladığımızda, web'de yalnızca birkaç milyon web sitesi vardı. Bir arama yaptığımızda, sonuçlar sayfalarca uzun olabilirdi. Bu nedenle, ilk aramamızı yapmak için Stanford Üniversitesi'nin web sitesini seçtik. Bu, web'de bulabileceğimiz en kolay sonuçtu."