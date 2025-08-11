Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl kullanılır?
10 Ağustos 2025’te Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrası, Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi yeniden gündeme geldi. Akıllı telefonlara saniyeler öncesinden deprem uyarısı gönderebilen bu sistem, özellikle afet anında hayat kurtarıcı olabilecek bilgiler sunuyor. Kullanıcıların Android cihazlarında ek bir uygulama indirmeden faydalanabildiği sistem, telefonun sensörlerini kullanarak sarsıntıyı tespit ediyor ve bölgedeki diğer kullanıcılara uyarı mesajı gönderiyor. Peki Google Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor, nasıl aktif ediliyor?