Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl kullanılır?

Özellik yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda çalışır ve ek uygulama indirmeni gerektirmez.



Be Aware (Hafif sarsıntı): Bilgilendirme amacıyla ekranında hafif bir bildirim görürsün.



Take Action (Orta / Kuvvetli sarsıntı): Ekranı açar, sesli alarm vererek daha acil bir müdahale için seni uyarır

Deprem olduğunda, cihazın ekranında güvenlik adımları ve tahmini deprem bilgileri gösterilir. Bu sayede kendini korumak için önlem alabilirsin.