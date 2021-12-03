Google, Android’e gelecek yeni özellikleri duyurdu

3. FAMILY BELL

Google, ‘Family Bell’ adını verdiği yeni özelliğiyle aile üyelerinin birbirlerinin günlük programlarını takip etmesine olanak sağlıyor.

Android işletim sistemi ile çalışan telefonlarda, akıllı hoparlörlerde ve akıllı ekranlarda kullanılabilecek özellik ile yaklaşmakta olan etkinlikler takip edilebilirken, bilgilendirme için alarm ve bildirim kurulabilecek.

Özelliği bir örnek ile sunan Google, “Aile yemeğine gidilecekse, herkesin bir uyarı alması sağlanabiliyor” dedi.