Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası sürüyor. Binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklayan Google, ofislerindeki tüm lüks hizmetleri birer birer sonlandırma kararı aldı. Şirketin bu kapsamda 27 masörün görevine son verdiği belirtildi.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 1

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası büyüyor.  Birçok teknoloji şirketi binlerce çalışanının sözleşmesini feshederken Google da bunların arasına katıldı.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 2

Google'ın işten çıkarmayı plandığı listede sadece teknoloji çalışanları yok. Bay Area'daki kampüste görev yapan 27 terapist ve masaj uzmanının da işine son verildi.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 3

Standart kurumsal çalışma sisteminin dışında bir ortam sunan Google'ın sadece ABD'de değil diğer birçok ülkedeki ofislerinde de bu lüksleri bitirmesi bekleniyor.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 4

Olimpik yüzme havuzları, ses geçirmez uyku kapsülleri gibi avantajların da kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz bilinmiyor.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 5

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BÜYÜYOR

Öte yandan teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası sürüyor. 

Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 6

Bu şirketler arasında Microsoft, Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 7

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft, dünya genelinde yaklaşık bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu. Şirketin hisseleri geçen yıl yüzde 30 oranında düşmüştü.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 8

Snapchat ve Apple gibi diğer teknoloji şirketleri de işçi politikalarını gözden geçireceğini duyurmuştu.

Google binlerce çalışanını işten çıkarıyor: Listede masörler de var - 9

Son olarak ABD'li bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, iş gücünü yüzde 10 azaltma kararı aldığını duyurmuştu.

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