Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek)

Google, 2019 yılının Kasım ayında hizmete sunduğu 'Stadia' isimli bulut oyun sisteminin fişini çekiyor. Kullanıcılar 18 Ocak 2023’ten itibaren Stadia’ya erişim sağlayamayacak.

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 1

ABD’li teknoloji devi Google’ın bir uygulaması daha tarihe karışıyor.

Bulut tabanlı oyun sistemi Stadia’nın Başkan Yardımcısı Phil Harrison’ın Ocak ayından itibaren sonlanacağını açıkladı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 2

Harrison, Ocak ayının ortasına kadar olan süreçte Google Store’den satın alınan Stadia donanımlarının ve Stadia’dan yapılan satın almalara ait tutarların da geri ödeneceğini duyurdu.

Stadia’nın ‘oyundan çekilmesiyle’, Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now ve Amazon Luna bulut tabanlı oyun hizmeti veren şirketlerin kalan son temsilcileri oldu.

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 3

"Nerede ve ne zaman isterse oyun oyna" sloganıyla yola çıkan Stadia, kullanıcılarına istedikleri cihazı kullanarak  istedikleri yerde oyun keyfini deneyimleyebilmelerini amaçlıyordu.

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 4

Ancak Stadia şirketin fişini çektiği tek servisi değil!

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 5

İşte Google’ın mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 6

Google Play Music, YouTube Music'in devreye girmesiyle 2020 yılında tarihin tozlu raflarındaki yerini almıştı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 7

Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017) 

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 8

2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 9

2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 10

2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 11

Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı. 

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 12

Şirketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 13

İnternet devi Google'ın 2009'da kurduğu link kısaltma uygulaması Goo.gl: kullanımdan kaldırıldı

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 14

Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 15

Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da şirketin fişini çektiği bir başka ürünü

Google bir uygulamanın daha fişini çekiyor: Stadia (Harcamalar geri ödenecek) - 16

Google,  Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print 'i 31 Aralık 2020'de kapatacağını duyurmuştu. 

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