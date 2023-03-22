Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı

Google, popüler sohbet robotu ChatGPT ile rekabet ettiği yapay zeka destekli Bard'ı az sayıda kullanıcı için erişime aştı. Bard'ın yakın zamanda Türkiye ve diğer ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 1

İKİ ÜLKEDE KULLANIMA AÇILDI

Google CEO'su Sundar Pichai, Bard'ı 80 bin  Google çalışanıyla test ettikten sonra, sohbet robotu "ilk adım" olarak ABD ve İngiltere'deki kullanıcılara açıldığını duyurdu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 2

Pichai, "Daha fazla insan Bard'ı kullanmaya ve yeteneklerini test etmeye başladıkça, yapay zeka robotumuz bizi şaşırtacak. Bazı şeyler yanlış gidecek. Ancak kullanıcı geri bildirimleri ürünü ve temel teknolojiyi geliştirmek için kritik önem taşıyor." dedi.

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 3

Bununla birlikte, Google Microsoft tarafından satın alınan yapay zeka robotu ChatGPT’yi yakalamak adına acele ettiği için şirket içinde bazı eleştirilere maruz kalmıştı.

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 4

Google başkan yardımcıları Sissie Hsiao ve Eli Collins ise yazdıkları blog yazısında,  "Bard'ı test ederek şimdiye kadar çok şey öğrendik ve onu geliştirmenin bir sonraki kritik adımı daha fazla insandan geri bildirim almak.” ifadelerini kullandı. 

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 5

CHATGPT'DEN FARKI NE?

Pinchai, Bard’ın ChatGPT'den farkının ne olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi.

 “Bard, Microsoft destekli rakibinin aksine ‘Google Arama’ aracılığıyla gerçek dünyadan bilgilere erişerek bunları işliyebiliyor. Yanıtları arama sonuçları ile tutarlı.” dedi.  

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 6

Diğer taraftan ChatGPT’yi üreten şirket OpenAI kısa bir süre önce yapay zeka teknolojisinin uzun zamandır beklenen bir güncellemi yayınladı.GPT-4 olarak bilinen yeni model, OpenAI'nin ücretli abonelik planı olan ChatGPT Plus ve Microsoft'un Bing arama motorunun yapay zeka destekli bir versiyonu aracılığıyla şu anda  halka açık halde bulunuyor. 

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 7

GOOGLE KÜRESEL ARAMA MOTORU PAZARININ YÜZDE 85'İNİ ELİNDE BULUNDURUYOR

Öte yandan Microsoft, üretken yapay zekayı hızla benimsemesinin Bing arama motorunun kullanımını son haftalarda artırdığını, ancak küresel arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 85'ini elinde bulunduran Google karşısında hala açık ara geride olduğunu açıkladı.

Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı - 8
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