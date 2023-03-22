Google ChatGPT'ye rakip yapay zekalı sohbet robotu Bard'ı test kullanımına açtı

Google CEO'su Sundar Pichai, Bard'ı 80 bin Google çalışanıyla test ettikten sonra, sohbet robotu "ilk adım" olarak ABD ve İngiltere'deki kullanıcılara açıldığını duyurdu.
Pichai, "Daha fazla insan Bard'ı kullanmaya ve yeteneklerini test etmeye başladıkça, yapay zeka robotumuz bizi şaşırtacak. Bazı şeyler yanlış gidecek. Ancak kullanıcı geri bildirimleri ürünü ve temel teknolojiyi geliştirmek için kritik önem taşıyor." dedi.
Bununla birlikte, Google Microsoft tarafından satın alınan yapay zeka robotu ChatGPT’yi yakalamak adına acele ettiği için şirket içinde bazı eleştirilere maruz kalmıştı.
Google başkan yardımcıları Sissie Hsiao ve Eli Collins ise yazdıkları blog yazısında, "Bard'ı test ederek şimdiye kadar çok şey öğrendik ve onu geliştirmenin bir sonraki kritik adımı daha fazla insandan geri bildirim almak.” ifadelerini kullandı.
Pinchai, Bard’ın ChatGPT'den farkının ne olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi.
“Bard, Microsoft destekli rakibinin aksine ‘Google Arama’ aracılığıyla gerçek dünyadan bilgilere erişerek bunları işliyebiliyor. Yanıtları arama sonuçları ile tutarlı.” dedi.
Diğer taraftan ChatGPT’yi üreten şirket OpenAI kısa bir süre önce yapay zeka teknolojisinin uzun zamandır beklenen bir güncellemi yayınladı.GPT-4 olarak bilinen yeni model, OpenAI'nin ücretli abonelik planı olan ChatGPT Plus ve Microsoft'un Bing arama motorunun yapay zeka destekli bir versiyonu aracılığıyla şu anda halka açık halde bulunuyor.
Öte yandan Microsoft, üretken yapay zekayı hızla benimsemesinin Bing arama motorunun kullanımını son haftalarda artırdığını, ancak küresel arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 85'ini elinde bulunduran Google karşısında hala açık ara geride olduğunu açıkladı.