Google Chrome 8 yıl sonra ikonunu değiştirdi (İşte logosunu değiştiren şirketler)

Amazon sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bu benzetme ile ilgili bir açıklamada bulunmazken, yeni logonun kullanıcılardan gelen geri dönüşler dikkate alınarak tasarlandığı bilgisinin altını çizdi.

Amazon gelen tepkiler sonrası logosunu bir kez daha güncelledi (Sol taraftaki logo Hitler'e benzdeği iddialarına konu olmuştu).