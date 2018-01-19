Google Earth 22 yıllık gizemi çözdü

40 yaşındaki William Moldt, arabasıyla kayıplara karışması ve nerede olduğu bulunamayınca polisler soruşturmayı durdurmuştu. 22 sene sonra ise kasabanın eski sakinlerinden biri Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

'Şaşırtıcı bir şekilde, bir araç 2007’den bu yana Google Earth’ün uydu fotoğrafı üzerinde açıkça görülebiliyordu, ancak 2019’a kadar kimse fark etmedi'' şeklinde yorumlar yapıldı.