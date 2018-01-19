Google Earth 22 yıllık gizemi çözdü
ntv.com.tr
Google'ın harita servisi Google Earth, tuhaf keşiflerin yapıldığı bir servis olmaya devam ediyor.
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ABD'de de 1997'de kaybolan ve 22 yıldır bulunamayan bir kişi, polisin olay yeri görüntülerini Google Earth'te incelemesi üzerine bulundu.
22 sene önce kaybolan bir kişinin, Google Earth'te inceleme yapan polislerin dere içerisinde, arabasını görmesini üzerine inceleme başlatıldı.
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40 yaşındaki William Moldt, arabasıyla kayıplara karışması ve nerede olduğu bulunamayınca polisler soruşturmayı durdurmuştu. 22 sene sonra ise kasabanın eski sakinlerinden biri Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.
'Şaşırtıcı bir şekilde, bir araç 2007’den bu yana Google Earth’ün uydu fotoğrafı üzerinde açıkça görülebiliyordu, ancak 2019’a kadar kimse fark etmedi'' şeklinde yorumlar yapıldı.
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Ancak bu Google Earth'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil.
ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı.
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Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke de teknolojiye yenik düşmüştü.
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Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.
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Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.
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Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor.
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Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı.
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9Tesiste 50 ila 60 kişinin bulunduğunu belirten Rodman, bu kişilerin tek görevinin eğleniyormuş gibi rol yapıp, Kuzey Kore liderinin yalnız hissetmemesini sağlamak olduğunu da sözlerine eklemişti.
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10Peki Kuzey Kore halkı nasıl bir hayat yaşıyor? 'Kuzey Kore'deki günlük hayat fotoğraf sanatçısı Adam Baidawi'nin objektifine böyle yansımıştı...
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GOOGLE EARTH'TEKİ TANIMLANAMAYAN CİSMİN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜAtlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Güney Georgia Adaları, Google Earth’te ilginç bir keşfe sahne oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sadece 20 kişinin yaşadığı adanın uydu görüntülerini paylaşan araştırmacılar gizemli bir nesne tespit etti.
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GOOGLE EARTH'TEKİ TANIMLANAMAYAN CİSMİN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ
Kısa sürede büyük bir tartışmaya neden olan görüntü ile ilgili Dr Richard Waller tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Keele Üniversitesi'nde görev yapan Keele, UFO iddialarının aksine bu görüntüye çevredeki bir dağdan kopan buz parçasının neden olduğunu belirtti.
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2014 yılında Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili geçtiğimiz aylarda ilginç bir iddia daha gündeme getirilmişti.
Avustralyalı kaza araştırmacısı Peter McMahon, 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını bulduğunu iddia etmişti.
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McMahon’un açıklamasına göre kayıp uçak MH370, Hint Okyanusu’ndaki Round adası yakınlarında bulunuyor.
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Google Earth ile Yunanistan'da 'tanımlanamayan cisim' bulundu
Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi.
İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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51Parçalanmış haldeki uçağın 2014’te Google Maps tarafından çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınlayan McMahon, uçakta kurşun izleri bulunduğunu iddia ediyor.