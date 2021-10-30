Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı tanıyacak

Ancak şirket bunun, fotoğrafın internetten tamamen kaldırılacağı anlamına gelmediğini; insanların o içeriğin tamamen kaldırılması için bir web sitesinin web yöneticisiyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Firma, söz konusu görseller kaldırıldığında geri bildirimde bulunacak ve kişilerin haber beklemesine gerek kalmayacak.