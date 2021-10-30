Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı tanıyacak

Google artık reşit olmayanların fotoğraflarının arama sonuçlarından kaldırılmasına ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda izin verecek. Ağustos ayında duyurulan özelliğin yakında hayata geçmesi planlanıyor.

Haberler - ntv.com.tr 30.10.2021 - 14:14

Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı tanıyacak - 1

, 18 yaşından küçük kişilere ait fotoğrafların, ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda arama sonuçlarından çıkarılacağını açıkladı.

Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı tanıyacak - 2

Yeni gizlilik seçeneği, Google'ın18 yaşın altındaki kullanıcılar için önceden ek korumalar oluşturmak amacıyla Ağustos ayında duyurduğu özelliklerden biriydi.

Google’ın diğer önlemleri arasında ‘YouTube çocuk’ içeriği de yer alıyor.

Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı tanıyacak - 3

18 yaşının altındakilerin ebeveynleri bir istek formu doldurarak Google’dan bir fotoğrafı, arama sonuçlarından çıkarmasını isteyebilecek.

Google, tüm istekleri inceleyeceğini ve gerektiğinde ek doğrulama sorularıyla takip edeceğini söylüyor. 

Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı tanıyacak - 4

Ancak şirket bunun, fotoğrafın internetten tamamen kaldırılacağı anlamına gelmediğini; insanların o içeriğin tamamen kaldırılması için bir web sitesinin web yöneticisiyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Firma, söz konusu görseller kaldırıldığında geri bildirimde bulunacak ve kişilerin haber beklemesine gerek kalmayacak.

Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı tanıyacak - 5

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