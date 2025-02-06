Google geri adım attı: Yapay zeka silahlar için kullanılabilecek

Bloomberg'in sorularına yanıt olarak Google, "sorumlu yapay zeka" konulu bir blog yazısını işaret etti.

Google'ın blog yazısında, "Demokrasilerin, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı gibi temel değerler doğrultusunda yapay zeka geliştirmede lider olması gerektiğine inanıyoruz. Bu değerleri paylaşan şirketler, hükümetler ve kuruluşlar, insanları koruyan, küresel büyümeyi teşvik eden ve ulusal güvenliği destekleyen yapay zeka oluşturmak için birlikte çalışmalıdır." ifadeleri yer aldı.