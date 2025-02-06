Google geri adım attı: Yapay zeka silahlar için kullanılabilecek
Google, kamuya açık yapay zeka politikalarını güncelledi ve bu teknolojiyi silahlar için kullanmama sözünü geri çekti.
Google, kamuya açık yapay zeka politikalarında dikkat çekici bir değişiklik yaptı.
Şirket, internet sitesinden, yapay zekayı silahlar veya gözetim için geliştirmeyeceğine dair verdiği taahhüdü kaldırdı.
Söz konusu bölümde şu ifadeler yer alıyordu:
"İnsanlara zarar vermeyi veya bunu doğrudan mümkün kılmayı amaçlayan silahlar ya da diğer teknolojileri geliştirmeyeceğiz."
Ancak arama motoru devi yapay zeka politikalarındaki güncelleme sonrası bu ifadeleri değiştirdi.