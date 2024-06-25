Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray

SÜZÜLME TEKNİĞİNİ KULLANIYOR

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı Manta Ray program yöneticisi Dr. Kyle Woerner, süzülme tekniğini kullanan aracı, "Yeni Nesil Mürettebatsız Sualtı Aracı / Uncrewed Underwater Vehicle (UUV) sınıfında yer alan Manta Ray çok çeşitli deniz görevlerini mümkün kılmak için farklı boyut ve türlerde yük bölmeleri ile tasarlanmıştır. Modüler tasarımı sayesinde sökülüp sıradan nakliye konteynırlarında taşınabiliyor ve özel liman tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor" diye anlattı.