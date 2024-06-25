Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray

ABD'nin "Manta Ray" adı verilen çok gizli insansız denizaltı silahı, Google Earth tarafından görüntülendi. Kaliforniya'daki Port Hueneme deniz üssüne yanaştığı görünen araç kısa sürede gündem oldu.

Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray - 1

ABD'nin "Manta Ray" adını verdiği, Rusya ve Çin'in denizaltı operasyonlarına karşı ürettiği çok gizli denizaltı aracı Google Earth tarfından görüntülendi.

Yeni nesil mürettebatsız sualtı aracı Northrop Grumman tarafından yakıt ikmali gerektirmeden okyanusta uzun süre hareket edecek şekilde tasarlandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray - 2

"HAYALET VATOZ"

Havacılık ve uzay grubu denizaltının, insan lojistiğine ihtiyaç duymadan uzun süreli, uzun menzilli ve yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. 

Kaygan tasarımı ve kendisini su altında derinlere demirleme yeteneği nedeniyle adını "Hayalet Vatoz" olarak bilinen deniz canlısından aldığı belirtildi. 

Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray - 3

SÜZÜLME TEKNİĞİNİ KULLANIYOR

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı Manta Ray program yöneticisi Dr. Kyle Woerner, süzülme tekniğini kullanan aracı, "Yeni Nesil Mürettebatsız Sualtı Aracı / Uncrewed Underwater Vehicle (UUV) sınıfında yer alan Manta Ray çok çeşitli deniz görevlerini mümkün kılmak için farklı boyut ve türlerde yük bölmeleri ile tasarlanmıştır. Modüler tasarımı sayesinde sökülüp sıradan nakliye konteynırlarında taşınabiliyor ve özel liman tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor" diye anlattı.

Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray - 4

KIŞ UYKUSUNA YATIYOR

Mayıs ayında suya indirilen prototip, Güney Kaliforniya açıklarında üç aydan fazla bir süre boyunca test edildi. Düşük güçte çalışabilen araç   kendini deniz tabanına gömerek bir nevi kış uykusuna yatıyor.

Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray - 5

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Savunma analistleri ABD Donanması'nın insansız araç teknolojisini geliştirme çabasını, Rusya ve Çin'in denizaltı operasyonlarına karşı stratejik bir önlem olarak değerlendiriyor.

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