Google Earth görüntüledi: ABD'nin gizli silahı Manta Ray
ABD'nin "Manta Ray" adı verilen çok gizli insansız denizaltı silahı, Google Earth tarafından görüntülendi. Kaliforniya'daki Port Hueneme deniz üssüne yanaştığı görünen araç kısa sürede gündem oldu.
ABD'nin "Manta Ray" adını verdiği, Rusya ve Çin'in denizaltı operasyonlarına karşı ürettiği çok gizli denizaltı aracı Google Earth tarfından görüntülendi.
Yeni nesil mürettebatsız sualtı aracı Northrop Grumman tarafından yakıt ikmali gerektirmeden okyanusta uzun süre hareket edecek şekilde tasarlandı.