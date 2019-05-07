Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı
DHA
ABD merkezli teknoloji devi güvenlik açığı bulunan akıllı telefonların listesini açıkladı.
-
1
Google'dan akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı.
Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.
-
2Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.
-
3
Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.
-
4
GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR
İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
-
5Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
-
6SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
-
7Pro Camera Beauty
-
8Art Effect
-
9Cartoon Art Photo
-
10Emoji Camera
-
11Art Filter
-
12Artistic effect Filter
-
13Art Effect
-
14Beauty Camera
-
15Selfie Camera Pro
-
16Wallpapers HD
-
17Horizon Beauty Camera
-
18Super Camera
-
19Art Effects for Photo
-
20Awesome Cartoon Art
-
21Art Filter Photo
-
22Art Editor
-
23Art Filter Photo Effects
-
24Cartoon Effect
-
25Cartoon Art Photo Filter
-
26Photo Editor
-
27Magic Art Filter Photo Editor
-
28Fill Art Photo Editor
-
29ArtFlipPhotoEditing
-
30Cartoon Art Photo
-
31Prizma Photo Effect
-
32Art Filter Photo Editor
-
33Pixture
-
34Photo Art Effect
-
35Cartoon Photo Filter
-
36
GOOGLE'IN UYARISI SONRASI İPHONE ADIMI (HACKER'LAR YILLARDIR İZLİYOR)Google’ın Project Zero takımından güvenlik uzmanı olarak çalışan ekip yaptıkları araştırmalarda, kötü niyetli yazılımların kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraflara, telefon rehberine ve diğer özel bilgilerine kolaylıkla ulaşabildiklerini gösterdi.
-
37Project Zero, Google’da yeni güvenlik açıklarını tespit etmek üzere çalışmalar yürütüyor.
Guardian gazetesinin haberine göre işletim sistemleri iOS 10 ve iOS 12 olan telefonlar bu hacklenmeden etkilenirken hacklerların kullanıcının Instagram, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamalarına erişebildiklerini yazmıştı.
-
38
Habere göre Google söz konusu güvenlik sorununu, Apple’a geçtiğimiz 1 Şubat’ta iletti.
Apple da 7 Şubat’ta işletim sistemine güncelleme getirdi. Project Zero ekibinden Ian Beer, güvenlik arızalarının birçoğunun Apple’daki varsayılan tarayıcı olan Safaride bulunduğunu söyledi.
-
39
APPLE GÜNCELLEME YAPTI
Beer ayrıca, telefonları izlemek için konulan implantların Apple cihazlarında saklanamadığını, telefonun yeniden başlatılması halinde hafızadan silindiğini ancak kullanıcının hacklenmiş bir websitesini ziyaret ettiğinde hacklerların yine bu telefonlara erişebildiklerini söylemişti.
iOS 10 sürümünden bu yana var olan ve siber saldırganların sadece sisteme değil üçüncü taraf uygulamalara da sızabildiği bir açık Google’ın uyarısıyla kapatıldı.