Google hakkında az bilinen 10 gerçek

Bir kelimenin doğru yazılışı, bir restorana nasıl gidileceği, özel ürünler satan bir dükkan ya da bir dağın kıyısındaki çok bilinmeyen bir gölün adı. Her ne arıyor olursanız olun ilk yapacağınız şey Google'lamak.

BBC dünyanın en popüler arama motoru hakkında çok az kişi tarafından bilinen 10 gerçeği derledi.