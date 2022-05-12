Google hangi yenilikleri ve özellikleri tanıttı?

Haberler - ntv.com.tr 12.05.2022 - 14:08
Google I/O 2022`de tanıtılan Google Haritalar`ın yeni bir özelliği olan Sürükleyici Görünüm, şehirlerin havadan canlı trafik ve hava durumu ile birlikte dönen bir 3D görüntüsünü gösterecek.
Google, bu yılın başlarında Multisearch`ü ortaya çıkardı. Bu, bir fotoğraf çekmenize, o fotoğrafla arama yapmanıza ve bu aramayı metinle değiştirmenize olanak tanır. Örneğin, kırmızı bir elbisenin fotoğrafını çekmek benzer sonuçlar getirebilir, ancak o elbise için farklı bir tonda sonuç vermek için "yeşil" ekleyebilirsiniz.
Google I/O konferansında duyurulan bir özellik olan sahne gezgini, bir süpermarkette veya eczanede görünen ürünleri tanımak için telefonunuzun kamerasını bir ürün rafında taramanıza olanak tanır.
Artık "Hey, Google" demek zorunda kalmayacaksınız. Google bugün Google I/O`da Nest Hub Max akıllı ekranla etkileşim kurmanın "Bak ve Konuş" adlı yeni bir yolunu duyurdu. Ekrana bakıp doğrudan konuşarak, "Tamam, Google" veya "Hey, Google" gibi uyandırma ifadelerini kullanmadan Google Asistan`ı etkinleştirebilirsiniz.
Google bugün, Chrome tarayıcısının artık kullanıcılara web`deki çevrimiçi ödeme formlarında sanal bir kredi kartı numarası kullanma olanağı sunacağını duyurdu. Bu sanal kart numaraları, çevrimiçi bir şey satın aldığınızda `gerçek` kredi kartı numaranızı güvende tutmanıza olanak tanır, çünkü sistemler saldırıya uğrarsa kolayca iptal edilebilirler.
Google bugün I/O geliştirici konferansında önümüzdeki aylarda birçok ürününe 10 tonlu cilt tonu ölçeği ekleyeceğini duyurdu.
Google, Google I/O 2022`de Android 13`ü tanıttı. Google, çok cihazlı bir geleceğe ayarlandığını açıkladı. Şirket, birden fazla dile sahip olacağını, böylece bir dilde sosyal medya uygulaması veya başka bir dilde bankacılıkla etkileşim kurabilirsiniz.
Google, Pixel 7 ile birlikte piyasaya sürülecek ilk şirket içi saatini duyurdu. Navigasyon için bir telefon gerektirmeyen gelişmiş Google Haritalar özelliklerini de beraberinde getirecek. Google ayrıca metroya binmek için geliştirilmiş Google Cüzdan uygulamasını ve bir paketin bırakılıp bırakılmadığını görmek için Google Home ile daha iyi entegrasyon getirecek.
Google, Arama`nın insanların ne aradığını anlamasına yardımcı olmak için LaMDA`yı geliştirdi. LaMDA 2 ile konuşma modeli, yapay zekayı daha iyi takip edebilir ve ilgili bilgileri vermeye devam edebilir. Canlı bir demo sırasında, "Bir sebze bahçesi dikmek istiyorum" sorulduğunda, LaMDA yalnızca ilgili bilgileri değil, aynı zamanda araştırmacının dikkate almamış olabileceği ek ipuçlarını da verebildi.