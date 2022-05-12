Google hangi yenilikleri ve özellikleri tanıttı?

Google I/O 2022`de tanıtılan Google Haritalar`ın yeni bir özelliği olan Sürükleyici Görünüm, şehirlerin havadan canlı trafik ve hava durumu ile birlikte dönen bir 3D görüntüsünü gösterecek.

Google, bu yılın başlarında Multisearch`ü ortaya çıkardı. Bu, bir fotoğraf çekmenize, o fotoğrafla arama yapmanıza ve bu aramayı metinle değiştirmenize olanak tanır. Örneğin, kırmızı bir elbisenin fotoğrafını çekmek benzer sonuçlar getirebilir, ancak o elbise için farklı bir tonda sonuç vermek için "yeşil" ekleyebilirsiniz.