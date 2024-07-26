Google Haritalar'a yeni özellik: Radar noktaları görüntülenebiliyor!

GOOGLE HARİTALAR YASAK MI?

Google Haritalar'ın radar noktalarını göstermesinin ardından birçok sürücü bu durumun yasal olup olmadığını merak ediyor.

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadığından dolayı şu an için uygulamayı kullanmanın herhangi bir cezası veya yaptırımı bulunmuyor.