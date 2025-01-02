Google Haritalar'da izi sürüldü: Kaybolan kadının sırrı 2 yıl sonra çözüldü!
Belçika’da 2020 yılında kaybolan Alzheimer hastası Paulette Landrieux'in iki yıl süren sonuçsuz aramalardan sonra Google Haritalar sayesinde bulunduğu ortaya çıktı. Yerel bir dedektif, kadının kaybolduğu gün çekilen 360 derecelik Street View görüntülerini inceledi ve Landrieux’ün son görüldüğü yeri tespit etti. Görüntüler, kadının evinin yakınında bir bahçeye doğru yürüdüğünü ortaya koydu. Polis, bu ipucu sayesinde yeniden başlattığı aramada Landrieux’ün cansız bedenine komşusunun bahçesinde ulaştı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN BULUNAMAMIŞTI
Alzheimer hastası olan Paulette Landrieux, Kasım 2020'de Belçika’nın Andenne kentindeki evlerinde eşi ve bakıcısı tarafından en son görüldükten sonra arkasında iz bırakmadan ortadan kayboldu.
Bunun ardından termal görüşe sahip helikopterler, dronlar ve iz süren köpekler dahil bir arama ekibi oluşturuldu, ancak tüm çabalara rağmen yaşlı kadın bulunamadı.