Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor?

Google, teknoloji dünyasını alt üst edeceğini iddia ettiği kuantum çipini tanıttı. Söz konusu çipin 10 septilyon yıllık işlemi 5 dakikaya indirdiği iddia edildi. Willow isimli çipin Bitcoin için bir tehdit olabileceği tartışmaları başladı.

Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor? - 1

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, teknoloji dünyasını alt üst edeceğini iddia ettiği kuantum çipi Willow'u tanıttı.

Willow'un dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğü iddia edildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor? - 2

Google, Willow'un önemli atılımlar içerdiğini ve büyük ölçekli bir kuantum bilgisayara giden yolu açtığını savundu.

Söz konusu çip, parçacık fiziği ilkelerini kullanarak güçlü yeni bir bilgisayar türü oluşturma çabalarının son adımı oldu.

Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor? - 3

Willow'un büyük ölçüde deneysel bir cihaz olduğu belirten uzmanlar, güçlü bir kuantum bilgisayarının hala yıllar ve milyarlarca dolar uzakta olduğunu ifade ediliyor.

Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor? - 4

BİTCOİN İÇİN YENİ TEHDİT

Google'ın çip hamlesinin kripto teknolojisi için tehdit olabileceğine yönelik endişeler ortaya çıktı.

Geçmiş yıllarda kuantum hesaplama teknolojisinin Bitcoin ağı için risk oluşturabileceği iddia edilmişti.

Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor? - 5

Söz konusu kuantum teknolojisinin Bitcoin'in güçlü şifreleme modeli için tehlikeli olabileceği belirtiliyordu.

Uzmanlara göre Bitcoin'in şifreleme algoritmaları ECDSA ve SHA-256'nın günümüzde aşılması oldukça zor ancak gelecekte ne olacağı bilinmiyor.

Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor? - 6

Kuantum bilgisayarları, klasik bilgisayarlara göre daha hızlı işlem yapabiliyor. Ancak mevcut teknoloji ile Bitcoin ağının ele geçirilmesi mümkün görünmüyor.

Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor? - 7

2010 yılında kuantum teknolojisinin risklerini dikkate alan Bitcoin’in geliştiricisi Satoshi Nakamoto, SHA-256 algoritmasının aşılması halinde Bitcoin'in çatallanma aracılığıyla yeni bir şifreleme modeline geçiş yapabileceğini önermişti.

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