Google, kuantum çipini tanıttı: Bitcoin'in sonu mu geliyor?
Google, teknoloji dünyasını alt üst edeceğini iddia ettiği kuantum çipini tanıttı. Söz konusu çipin 10 septilyon yıllık işlemi 5 dakikaya indirdiği iddia edildi. Willow isimli çipin Bitcoin için bir tehdit olabileceği tartışmaları başladı.
Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, teknoloji dünyasını alt üst edeceğini iddia ettiği kuantum çipi Willow'u tanıttı.
Willow'un dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğü iddia edildi.