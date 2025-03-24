Google kullanıcıların verilerini yanlışlıkla sildi: Özür dilemek zorunda kaldı
Teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran gelişme, Google Maps kullanıcılarını doğrudan etkiledi. Google Maps'in Zaman Çizelgesi özelliği, kullanıcıların geçmişteki seyahatlerini ve günlük hareketlerini detaylı bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyordu. Ancak, son günlerde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle birçok kullanıcının konum geçmişi verileri geri dönüşü olmayacak şekilde silindi. Bu hatanın üzerine kullanıcılara mail atan şirket, veri kaybının kalıcı olduğunu aktarırken kullanıcılardan özür diledi.
Google Maps Zaman Çizelgesi, kullanıcıların geçmişte ziyaret ettikleri yerleri ve seyahat alışkanlıklarını görselleştirmesine olanak tanıyan bir özelliktir. Harita üzerinde belirli bir gün veya zaman dilimi seçerek, o süreçteki hareketler ve ziyaret edilen mekanlar detaylı bir şekilde görüntülenebilir. Bu özellik, Google'ın konum takibi yeteneklerinden yararlanır. Google bu özelliği kullanan bazı kullanıcıların verilerini yanlışlıkla sildi.