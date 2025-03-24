Google kullanıcıların verilerini yanlışlıkla sildi: Özür dilemek zorunda kaldı

Google Maps Zaman Çizelgesi, kullanıcıların geçmişte ziyaret ettikleri yerleri ve seyahat alışkanlıklarını görselleştirmesine olanak tanıyan bir özelliktir. Harita üzerinde belirli bir gün veya zaman dilimi seçerek, o süreçteki hareketler ve ziyaret edilen mekanlar detaylı bir şekilde görüntülenebilir. Bu özellik, Google'ın konum takibi yeteneklerinden yararlanır. Google bu özelliği kullanan bazı kullanıcıların verilerini yanlışlıkla sildi.