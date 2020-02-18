Google o mesajlaşma uygulamasını kaldırdı

Google, casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldırdı.
TechCrunch'ta yer alan habere göre, WhatsAppp'a oldukça benzeyen bir ara yüze sahip olan platformun neden uygulama mağazasından çıkarıldığına dair Google cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.
Google'dan geçtiğimiz fönemde akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmişti. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıklamıştı.
Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.
Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.
Cnet'te yer alan habere göre, Google uzmanları tarafından tespit edilen 5 açık, iPhone kullanıcıların hareketlerinin takip edilmesine imkan tanıyor.
Açıkları kullanan Google uzmanları, kişilerin iPhone ile ziyaret ettikleri siteler hakkındaki bilgileri de ele geçirmeyi başardı.
Aralık ayında tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaşmala yetinen Apple konu ile ilgili açıklama yapmadı.