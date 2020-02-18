Google o mesajlaşma uygulamasını kaldırdı

Google, casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldırdı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, WhatsAppp'a oldukça benzeyen bir ara yüze sahip olan platformun neden uygulama mağazasından çıkarıldığına dair Google cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.