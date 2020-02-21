Google o uygulamaları kaldırdı

Google 600'e yakın mobil uygulamayı Play Store'dan kaldırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan  kaldıran Google, yine benzer bir haber ile gündemde.

The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın nedeni bu uygulamaların "rahatsız edici derecede" reklama ev sahipliği yapması.

Google'ın daha önce kullanıcılarına kullanmamaları yönünde tavsiye verdiği uygulamalar ise şöyle....

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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GOOGLE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNAN TELEFONLARI AÇIKLADI

Google'dan geçtiğimiz fönemde  akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmişti. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıklamıştı.

Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.

Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi  Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi. 

GOOGLE İPHONE'LARDA YENİ BİR AÇIK BULDU

ABD merkezli teknoloji Google, geçtiğimiz dönemde Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone'da yeni bir güvenlik açığı buldu. Söz konusu açığın iPhone modellerindeki Safari isimi internet tarayıcısında geçerli olduğu belirtildi.

Cnet'te yer alan habere göre, Google uzmanları tarafından tespit edilen 5 açık, iPhone  kullanıcıların hareketlerinin takip edilmesine  imkan tanıyor. 

Açıkları kullanan Google uzmanları, kişilerin  iPhone ile ziyaret ettikleri siteler hakkındaki bilgileri de ele geçirmeyi başardı.

Aralık ayında tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaşmala yetinen Apple konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Siber güvenlik uzmanları daha önce iPhone’larda  kişisel verilerin elde edilmesin olanak sağlayan 14 farklı açık olduğunu tespit etmişti. Bu açıkların da bir kısmı Safari ile alakalıydı. 

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