Google o uygulamaları kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldıran Google, yine benzer bir haber ile gündemde.
The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.
Google'ın daha önce kullanıcılarına kullanmamaları yönünde tavsiye verdiği uygulamalar ise şöyle....
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Google'dan geçtiğimiz fönemde akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmişti. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıklamıştı.
Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.
Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.
Cnet'te yer alan habere göre, Google uzmanları tarafından tespit edilen 5 açık, iPhone kullanıcıların hareketlerinin takip edilmesine imkan tanıyor.
Açıkları kullanan Google uzmanları, kişilerin iPhone ile ziyaret ettikleri siteler hakkındaki bilgileri de ele geçirmeyi başardı.
Aralık ayında tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaşmala yetinen Apple konu ile ilgili açıklama yapmadı.
Siber güvenlik uzmanları daha önce iPhone’larda kişisel verilerin elde edilmesin olanak sağlayan 14 farklı açık olduğunu tespit etmişti. Bu açıkların da bir kısmı Safari ile alakalıydı.