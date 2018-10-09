Google o uygulamanın fişini çekiyor
İnternet devi Google, aldığı flaş kararla büyük umutlar bağladığı sosyal medya servisi Google Plus'ı kapatma kararı aldı. Peki bu kapatma kararının ardında ne var?
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Google, ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle Google Plus için kapatma kararı aldı.
10 ay sonra gerçekleşmesi planlanan kapatmanın temel sebebi ise kullanıcı bilgileriyle ilgili oluşan güvenlik açığı.
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2018 Mart ayında ortaya çıkan güvenlik açığı sonrası diğer Google servisleri için güvenlik ve gizlilik unsurlarının ise arttırılacağı açıklandı.
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API konusunda yapılması planlanan değişikliklerle çağrı ve SMS kayıtlarına uygulama geliştiricilerinin erişimi sınırlandırılacak.
Strobe Projesi olarak adlandırılan bu uygulama yakında hayata geçirilecek.
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Gmail konusunda ise kişisel verilerin korunması amacıyla 3. parti yazılımların ve servislerin e-posta erişimleri sınırlandırılacak.
E-posta istemcileri, yedekleme ve verimlilik hizmetleri ise bu sınırlandırmaların dışında tutulacak.
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Kullanıcı verilerine ulaşabilen yazılımların Google’ın koyduğu yeni kuralları kabul edip kişisel verilerin korunması konusunda “hassas” davranmaları beklenecek.
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The Wall Street Journal‘ın bu yılki haberine göre üçüncü parti uygulama geliştiricileri Gmail sahiplerinin postalarını okuyabiliyor.
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7Haberin yayımlanmasının ardından Google Cloud servisinin güvenlik ve gizlilik bölümü başkanı Suzanne Frey, Gmail kullanıcılarının hesaplarını gözden geçirerek hesaplarına erişim izni verdikleri üçüncü parti yazılımları kontrol etmelerini ve gerekli görüyorlarsa bu erişim iznini kaldırabileceklerini duyurdu.