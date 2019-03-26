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Google o uygulamanın fişini çekti

ntv.com.tr

Google'ın 2009'da kurulan platformu için yolun sonuna gelindi. İnternet devinin link kısaltma uygulaması Goo.gl:'nin fişi resemen çekildi.

  • 1

    İnternet devi Google'ın link kısaltma uygulaması Goo.gl: 2009’da kurulmuştu. 

    Şirket uygulamanın fişini resmen çekmiş bulunuyor.

  • 2

    Goo.gl şirketin fişini çekmeye hazırlandığı tek platform değil.

    İşte Google’ın dijital mezarlığa terk etmeye hazırlandığı ürünler...

  • 3

    Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi.

    Henüz resmen duyurulmasa da2 Nisan tarihinden itibaren (bugün) kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasını kullanamayacak. 

  • 4

    2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu. 

  • 5

    Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu. 
     

  • 6

    Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak 

  • 7

    Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017) 

  • 8

    2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı. 

  • 9

    Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak. 

  • 10

    2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı. 

  • 11

    2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu. 

  • 12

    Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı. 

  • 13

    Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.
  • 14

    Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)
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