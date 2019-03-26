Google o uygulamanın fişini çekti
ntv.com.tr
Google'ın 2009'da kurulan platformu için yolun sonuna gelindi. İnternet devinin link kısaltma uygulaması Goo.gl:'nin fişi resemen çekildi.
-
1
İnternet devi Google'ın link kısaltma uygulaması Goo.gl: 2009’da kurulmuştu.
Şirket uygulamanın fişini resmen çekmiş bulunuyor.
-
2
Goo.gl şirketin fişini çekmeye hazırlandığı tek platform değil.
İşte Google’ın dijital mezarlığa terk etmeye hazırlandığı ürünler...
-
3
Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi.
Henüz resmen duyurulmasa da2 Nisan tarihinden itibaren (bugün) kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasını kullanamayacak.
-
4
2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu.
-
5
Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.
-
6
Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak
-
7
Grup sohbetlerine imkan sağlayan Google Spaces’ın ömrü ile 1 yıl olmuştu (2016-2017)
-
8
2005’te kurulan anlık mesaj servisi Google Talk 2017’da kapatılmıştı.
-
9
Google’ın videolu sohbet hizmeti Allo da bu yıl kapatılacak.
-
10
2002’de kurulan online fotoğraf paylaşım platformu Picasa 2016’da kapatıldı.
-
11
2004’te açılan Orkut, Facebook’a direnemedi ve 2014’te kapısına kilit vuruldu.
-
12
Google’ın RSS platformu Google Reader ise 2013’te kapatıldı.
-
13Şİrketin web tabanlı sözlüğü Dictionary 2011’de kapatıldı.
-
14Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)