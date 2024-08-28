Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi
Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı. İki kuşun yer aldığı doodle tasarımına tıklayan kullancılar, 2024 Paralimpik Oyunları ile ilgili içeriklere ulaşıyor.
Paris Paralimpik Oyunları 2024, ilk kez bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış töreniyle bugün başlayacak. Google, arama motoru logosunda animasyonlu kuşlara yer vererek oyunu kutladı