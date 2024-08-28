Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi

Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı. İki kuşun yer aldığı doodle tasarımına tıklayan kullancılar, 2024 Paralimpik Oyunları ile ilgili içeriklere ulaşıyor.

Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi - 1

Paris Paralimpik Oyunları 2024, ilk kez bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış töreniyle bugün başlayacak. Google, arama motoru logosunda animasyonlu kuşlara yer vererek oyunu kutladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi - 2

Google arama motoru kullanıcıları ana sayfada arama motoru simgesi yerine ilgi çekici bir GIF görecek. Bugünkü Paris Paralimpik Oyunları 2024'e dair Google Doodle'ı dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar görebilecek.

Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi - 3

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye 6 farklı branşta ilk kez madalya almaya çalışacak.

Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi - 4

TÜRK OYUNCULAR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın bugün yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak.

Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi - 5

Para kürekte ise Türkiye'yi ilk kez Nurşen Şen-Yiğit Doğukan Bozkurt ikilisi temsil edecek. Milli sporcular karışık çiftler PR2 kategorisinde kürek çekecek.

Oyunlarda ilk kez yer alacak B1 Milli Futbol Takımı ise Brezilya, Çin ve Fransa'yla gruptan çıkma mücadelesi verecek. B1 Milli Futbol Takımı'nda Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Ertuğrul Demirel, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Hasan Şatay ve Oğuzhan Yokuş olacak.

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