Google Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlangıcını doodle tasarımı ile hatırlattı: 2024 Paralimpik Oyunları başlangıç ve bitişi

Para kürekte ise Türkiye'yi ilk kez Nurşen Şen-Yiğit Doğukan Bozkurt ikilisi temsil edecek. Milli sporcular karışık çiftler PR2 kategorisinde kürek çekecek.



Oyunlarda ilk kez yer alacak B1 Milli Futbol Takımı ise Brezilya, Çin ve Fransa'yla gruptan çıkma mücadelesi verecek. B1 Milli Futbol Takımı'nda Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Ertuğrul Demirel, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Hasan Şatay ve Oğuzhan Yokuş olacak.