Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar

Anroid işletim sisteminin sahibi Google, Play Store'daki en iyi uygulamaları ve oyunları açıkladı. 2022 listesinde ayrıca en çok satan sesli ve e-kitaplar da yer aldı.

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 1

Akıllı telefonların gündelik hayattaki kullanımı günden güne artıyor. RTÜK tarafından yapılan son araştırmaya göre gençlerin internette geçirdiği zaman televizyon izleme süresini yaklaşık 3'e katladı. Gençlerin 2018'de 2 saat 51 dakika olan TV izleme süresi de 1 saat 42 dakikaya düştü.

Araştırmanın, internet kullanımına dair verileri ise 15-21 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92,3'ünün internet kullandığını ortaya koydu.

Dünya genelinde 6 saat 54 dakika olan internet kullanımı ortalamasının Türkiye genelinde 7 saat 57 dakika olduğunu belirleyen araştırmaya göre, gençler günlük 4 saat 37 dakika internet kullanıyor.

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 2

Akıllı telefonlardaki bu kullanımda iki temel oyuncu var; Apple ve Google. İki farklı işletim sisteminin birçok farklı uygulaması bulunuyor.

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 3

Android işletim sistemi milyarlarca cihazda kullanıyor. Buradaki uygulamalar çoğunlukla Google Play Store üzerinden indiriliyor. 

Google, Play Store'daki 2022 verilerini açıkladı. En iyi uygulamalar ve oyunlar da belli oldu. 

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 4

2022 GOOGLE EN İYİ UYGULAMALAR

Google için en iyi uygulama: Dream by WOMBO

Google için en iyi oyun: Apex Legends Mobile

Kullanıcılar için en iyi uygulama: BeReal

Kullanıcılar için en iyi oyun: Apex Legends Mobile

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 5

En iyi Google Play Store uygulamaları (2022)

Eğlence: PetStar

Mansiyon ödülü: DanceFitMe, noteIt widget

Kişisel gelişim: Breathwrk

Mansiyon ödülü: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 6

Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent

Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker

İşlevsellik: Recover Athletics

Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 7

Sağlık: The STIGMA App

Mansiyon ödülü: Sleep Fruits, Zario

Akıllı saatler için en iyisi: Todoist

Tabletler için en iyisi: Pocket

Chromebook modelleri için en iyisi: BandLab

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 8

En iyi Google Play Store oyunları (2022)

Çok oyunculu (Multiplayer): Dislyte

Mansiyon ödülü: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe

Spontane aktivite: Angry Birds Journey

Mansiyon ödülü: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 9

Bağımsız yapım (Indies): Dicey Dungeons

Mansiyon ödülü: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies

Hikâye örgüsü: Papers, Please

Mansiyon ödülü: DEEMO II, Inua - A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 10

Dikkat çekme: Genshin Impact

Mansiyon ödülü: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox

Play Pass: Very Little Nightmares

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 11

Mansiyon ödülü: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants

Tabletler için en iyisi: Tower of Fantasy

Mansiyon ödülü: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please

Chromebook modelleri için en iyisi: Roblox

Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar - 12

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