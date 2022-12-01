Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar

Akıllı telefonların gündelik hayattaki kullanımı günden güne artıyor. RTÜK tarafından yapılan son araştırmaya göre gençlerin internette geçirdiği zaman televizyon izleme süresini yaklaşık 3'e katladı. Gençlerin 2018'de 2 saat 51 dakika olan TV izleme süresi de 1 saat 42 dakikaya düştü.

Araştırmanın, internet kullanımına dair verileri ise 15-21 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92,3'ünün internet kullandığını ortaya koydu.

Dünya genelinde 6 saat 54 dakika olan internet kullanımı ortalamasının Türkiye genelinde 7 saat 57 dakika olduğunu belirleyen araştırmaya göre, gençler günlük 4 saat 37 dakika internet kullanıyor.