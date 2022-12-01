Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar

Akıllı telefonların gündelik hayattaki kullanımı günden güne artıyor. RTÜK tarafından yapılan son araştırmaya göre gençlerin internette geçirdiği zaman televizyon izleme süresini yaklaşık 3'e katladı. Gençlerin 2018'de 2 saat 51 dakika olan TV izleme süresi de 1 saat 42 dakikaya düştü.
Araştırmanın, internet kullanımına dair verileri ise 15-21 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92,3'ünün internet kullandığını ortaya koydu.
Dünya genelinde 6 saat 54 dakika olan internet kullanımı ortalamasının Türkiye genelinde 7 saat 57 dakika olduğunu belirleyen araştırmaya göre, gençler günlük 4 saat 37 dakika internet kullanıyor.
Akıllı telefonlardaki bu kullanımda iki temel oyuncu var; Apple ve Google. İki farklı işletim sisteminin birçok farklı uygulaması bulunuyor.
Android işletim sistemi milyarlarca cihazda kullanıyor. Buradaki uygulamalar çoğunlukla Google Play Store üzerinden indiriliyor.
Google, Play Store'daki 2022 verilerini açıkladı. En iyi uygulamalar ve oyunlar da belli oldu.
Google için en iyi uygulama: Dream by WOMBO
Google için en iyi oyun: Apex Legends Mobile
Kullanıcılar için en iyi uygulama: BeReal
Kullanıcılar için en iyi oyun: Apex Legends Mobile
Eğlence: PetStar
Mansiyon ödülü: DanceFitMe, noteIt widget
Kişisel gelişim: Breathwrk
Mansiyon ödülü: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician
Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent
Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker
İşlevsellik: Recover Athletics
Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble
Sağlık: The STIGMA App
Mansiyon ödülü: Sleep Fruits, Zario
Akıllı saatler için en iyisi: Todoist
Tabletler için en iyisi: Pocket
Chromebook modelleri için en iyisi: BandLab
Çok oyunculu (Multiplayer): Dislyte
Mansiyon ödülü: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe
Spontane aktivite: Angry Birds Journey
Mansiyon ödülü: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline
Bağımsız yapım (Indies): Dicey Dungeons
Mansiyon ödülü: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies
Hikâye örgüsü: Papers, Please
Mansiyon ödülü: DEEMO II, Inua - A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion
Dikkat çekme: Genshin Impact
Mansiyon ödülü: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox
Play Pass: Very Little Nightmares
Mansiyon ödülü: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants
Tabletler için en iyisi: Tower of Fantasy
Mansiyon ödülü: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please
Chromebook modelleri için en iyisi: Roblox