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Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar)

DHA

Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

  • 1

    Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

  • 2

    Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

  • 3

    SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
  • 4

    Pro Camera Beauty

  • 5

    Art Effect

  • 6

    Cartoon Art Photo

  • 7

    Emoji Camera

  • 8

    Art Filter

  • 9

    Artistic effect Filter

  • 10

    Art Effect

  • 11

    Beauty Camera

  • 12

    Selfie Camera Pro

  • 13

    Wallpapers HD

  • 14

    Horizon Beauty Camera

  • 15

    Super Camera

  • 16

    Art Effects for Photo

  • 17

    Awesome Cartoon Art

  • 18

    Art Filter Photo

  • 19

    Art Editor

  • 20

    Art Filter Photo Effects

  • 21

    Cartoon Effect

  • 22

    Cartoon Art Photo Filter

  • 23

    Photo Editor

  • 24

    Magic Art Filter Photo Editor

  • 25

    Fill Art Photo Editor

  • 26

    ArtFlipPhotoEditing

  • 27

    Cartoon Art Photo

  • 28

    Prizma Photo Effect

  • 29

    Art Filter Photo Editor

  • 30

    Pixture

  • 31

    Photo Art Effect

  • 32

    Cartoon Photo Filter
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