Google uyarıyor: Telefonunuzdan hemen silin (Telefondan silinmesi gereken uygulamalar)
DHA
Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere! İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
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1Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
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2Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
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3SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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4Pro Camera Beauty
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5Art Effect
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6Cartoon Art Photo
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7Emoji Camera
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8Art Filter
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9Artistic effect Filter
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10Art Effect
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11Beauty Camera
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12Selfie Camera Pro
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13Wallpapers HD
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14Horizon Beauty Camera
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15Super Camera
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16Art Effects for Photo
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17Awesome Cartoon Art
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18Art Filter Photo
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19Art Editor
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20Art Filter Photo Effects
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21Cartoon Effect
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22Cartoon Art Photo Filter
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23Photo Editor
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24Magic Art Filter Photo Editor
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25Fill Art Photo Editor
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26ArtFlipPhotoEditing
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27Cartoon Art Photo
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28Prizma Photo Effect
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29Art Filter Photo Editor
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30Pixture
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31Photo Art Effect
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32Cartoon Photo Filter