Google ve Harvard Üniversitesi, insan beyninin en detaylı haritasını oluşturdu

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Diğer taraftan Google, 1 Haziran tarihli bir blog yazısında, “kazanılan içgörüler, en iyi ihtimalle, sinirbilimdeki en ilginç nesne olan insan beynini anlamak için yalnızca kısmen bilgilendiricidir” ifadelerini kullandı.

Proje için doku örnekleri, cerrahların epilepsiyi hafifletmek için ameliyat yaparken normal serebral korteks parçalarını çıkardığı Massachusetts General Hospital'daki hastalar tarafından isimsiz olarak sağlandı. Üç boyutlu harita korteksin altı katmanının tamamında birden fazla hücre tipini kapsayan insan korteksindeki sinaptik bağlantının ilk büyük ölçekli çalışması oldu.