Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zekâ destekli video üretiminde yeni dönem!
Google, yapay zekâ tabanlı teknolojilerle dijital dünyayı dönüştürmeye devam ediyor. 2025 yılı itibariyle tanıtımı yapılan Google Veo 3, video üretimi konusunda devrim niteliğinde bir adım olarak öne çıkıyor. Peki, Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır, kimler için uygundur? İşte tüm ayrıntılarıyla Google’ın yeni nesil video üretim aracı...
Google Veo 3, metinden videoya dönüşüm sağlayan, yapay zekâ destekli bir video üretim aracıdır. Kullanıcılar yalnızca metin girdileri ile saniyeler içinde yüksek kaliteli, gerçekçi ve sinematik videolar oluşturabilir. Google’ın önceki sürümlerine göre çok daha gelişmiş olan Veo 3, özellikle içerik üreticileri, dijital pazarlamacılar ve film endüstrisi için büyük kolaylık sağlıyor.