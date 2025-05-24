Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Yapay zekâ destekli video üretiminde yeni dönem!

VEO 3 NASIL KULLANILIR?

Google Veo 3'ü kullanmak oldukça basit bir yapıya sahiptir, ancak profesyonel sonuçlar elde etmek için bazı püf noktaları bilmek gerekir.



İşte adım adım kullanım rehberi:



1- Google hesabınızla giriş yapın:



Veo 3, Google ekosistemine entegre çalıştığı için bir Google hesabına sahip olmanız gerekir.



2- Veo Platformuna erişin:



https://veo.google.com adresi üzerinden platforma ulaşabilirsiniz. (Not: Şu an için sınırlı erişimle beta sürümde olabilir.)



3- Metin komutunuzu yazın:



Örneğin: “Gün batımında sahilde yürüyen bir çift, dalga sesleri eşliğinde.”



4- Dil ve çözünürlük seçimi yapın:



Videonuzun dili, çözünürlüğü (HD, 4K) ve uzunluğunu belirleyebilirsiniz.



5- Videoyu oluştur ve indir:



Yapay zekâ, metni analiz eder ve birkaç saniye içinde size bir video taslağı sunar. Beğendiğinizde indirip kullanabilirsiniz.