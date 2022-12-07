Google verileri ortaya koydu: Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar

RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ



Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüyalar ise dişlerin dökülmesiyle ilgiliydi.



Bulgulara göre, BK de dahil olmak üzere Batı Avrupa'nın önemli bir kısmında, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Amerika'da en çok "rüyada dişlerin dökülmesi" gibi ifadeler araştırılıyor.