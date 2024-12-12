Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı?

Çoklu evren teorisi, birden fazla evrenin var olduğunu ve bu evrenlerin kendi fizik yasalarına sahip olabileceğini öne sürüyor.

Kuantum hesaplamaların diğer evrenlerden bilgi alarak performanslarını artırdığı iddiası, bilim dünyasında uzun zamandır tartışılıyor. Ancak, Google gibi bir teknoloji devinin bu teoriyi dile getirmesi nadir görülen bir durum.