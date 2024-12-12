Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı?

Google, tanıttığı Willow adlı kuantum çipinin, çoklu evrenlerin varlığını destekleyen bulgular sunduğunu iddia etti. Çip, süper bilgisayarların 10 septilyon yılda yapacağı hesaplamayı 5 dakikadan kısa sürede gerçekleştirdi. Bu başarı, çipin "paralel evrenlerden destek aldığı" iddiasını da beraberinde getirdi.

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 1

SADECE 5 DAKİKADA YAPIYOR

Teknoloji devi Google, Willow adını verdiği yeni kuantum çipini tanıtarak bilim ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Google Kuantum Yapay Zeka biriminin lideri Hartmut Neven, çipin, süper bilgisayarların 10 septilyon yılda yapabileceği bir hesaplamayı sadece 5 dakikada tamamladığını açıkladı. Bu başarı, çipin "paralel evrenlerden destek aldığı" iddiasını da beraberinde getirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 2

KÜBİT NEDİR?

Kuantum mekaniği prensiplerine dayanan kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri kübit adı verilen birimlerle gerçekleştiriyor.

Kübitler, aynı anda birden fazla durumu barındırabilme özelliği sayesinde hesaplama hızlarını muazzam seviyelere çıkarma potansiyeline sahip.

Ancak mevcut kuantum bilgisayarlar, çevresel etkilere olan hassasiyet ve artan kübit sayısıyla gelen karmaşıklık gibi sorunlar nedeniyle bu potansiyeli tam olarak gerçekleştiremiyor.

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 3

"DEVRİM YARATABİLİR"

Google, Willow çipinin bu zorlukların üstesinden gelerek, kuantum bilgisayarların geleceği için önemli bir adım attığını belirtiyor. Neven, "Willow ile daha fazla kübit eklediğimizde, karşılaşılan sorunlar azalıyor. Bu, kuantum teknolojisinde devrim yaratabilir" dedi.

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 4

ÇOKLU EVREN TEORİSİ

Google’ın açıklamasında en dikkat çeken nokta, Willow’un başarısının çoklu evren teorisini destekliyor olabileceği iddiasıydı. Neven, blog yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hesaplamanın, bilinen zaman ölçeklerinin ötesinde bir hızla tamamlanması, kuantum işlemlerin birçok paralel evrende gerçekleştiği fikrini güçlendiriyor."

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 5

Çoklu evren teorisi, birden fazla evrenin var olduğunu ve bu evrenlerin kendi fizik yasalarına sahip olabileceğini öne sürüyor.

Kuantum hesaplamaların diğer evrenlerden bilgi alarak performanslarını artırdığı iddiası, bilim dünyasında uzun zamandır tartışılıyor. Ancak, Google gibi bir teknoloji devinin bu teoriyi dile getirmesi nadir görülen bir durum.

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 6

UZMANLARDAN FARKLI GÖRÜŞLER

Google’ın iddiaları bilim dünyasında hem heyecan hem de temkinli yaklaşımlara neden oldu. Fizikçi Sabine Hossenfelder, Willow’un gerçekleştirdiği hesaplamanın pratik bir faydasının olmadığını belirterek, “Bu, sadece Google’ın kendi kuantum performansını değerlendirmek için kullandığı bir ölçüt” dedi.

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 7

Öte yandan, Willow çipinin çevresel değişimlere daha dayanıklı olduğu ve kuantum bilgisayarların en büyük engellerinden biri olan kübitlerin artışında yaşanan sorunları azalttığına dair iddialar, çipin potansiyeline dair umutları artırıyor.

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 8

KUANTUM TEKNOLOJİSİNİN GELECEĞİ

Google’ın yeni çipi, yalnızca çoklu evren teorisi bağlamında değil, kuantum bilgisayarların gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Şirket, Willow’un bu alandaki devrimin başlangıcı olabileceğine inanıyor. Ancak, bu teknolojinin pratik uygulamalarını görmek ve iddiaların doğruluğunu kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var gibi görünüyor.

Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı? - 9

Willow, şimdiden kuantum teknolojisi dünyasında büyük bir merak uyandırmayı başardı ve ilerleyen süreçte bu yeniliğin hangi kapıları açacağı büyük bir merak konusu.

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