Google yeni kuantum çipini tanıttı: Çoklu evrenlere açılan kapı mı?
Google, tanıttığı Willow adlı kuantum çipinin, çoklu evrenlerin varlığını destekleyen bulgular sunduğunu iddia etti. Çip, süper bilgisayarların 10 septilyon yılda yapacağı hesaplamayı 5 dakikadan kısa sürede gerçekleştirdi. Bu başarı, çipin "paralel evrenlerden destek aldığı" iddiasını da beraberinde getirdi.
SADECE 5 DAKİKADA YAPIYOR
Teknoloji devi Google, Willow adını verdiği yeni kuantum çipini tanıtarak bilim ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Google Kuantum Yapay Zeka biriminin lideri Hartmut Neven, çipin, süper bilgisayarların 10 septilyon yılda yapabileceği bir hesaplamayı sadece 5 dakikada tamamladığını açıkladı. Bu başarı, çipin "paralel evrenlerden destek aldığı" iddiasını da beraberinde getirdi.