Google'da asla yazmamanız gereken kelime! Sistemlerinizi kilitleyebilir
Siber güvenlik dünyasında dikkat çeken bir olay yaşandı: Google’da “Bengal kedisi sahiplenmenin yasal olup olmadığı” hakkında arama yapan kullanıcılar, bir siber saldırının hedefi haline geldi. Siber güvenlik firması SOPHOS, olayla ilgili acil bir uyarı yayımlayarak, özellikle “Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?” ifadelerini arama motorlarında sorgulamaktan kaçınılması gerektiğini bildirdi.
Google'da “Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?” ifadesini aratan kullanıcıların, arama sonuçlarının üst kısmında yer alan sahte bağlantılara tıklamaları sonucu kişisel bilgilerinin çalındığı bildirildi. Siber güvenlik şirketi SOPHOS, yaptığı açıklamada, kullanıcıları bu kelimeleri arama motorlarında yazmamaları konusunda uyardı ve konuyla ilgili ciddi risklere dikkat çekti.